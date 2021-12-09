Президенты Украины Владимир Зеленский и Соединенных Штатов Америки Джо Байден провели полуторачасовой разговор по телефону. Во время беседы глава Белого дома заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит от народа страны и альянса.

Об этом сообщила руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Право на власть".

"Разговор продолжался практически полтора часа. Президенты начали с самого важного: президент Байден рассказал президенту Зеленскому о его саммите с президентом России Путиным", - сказал Ермак.

Затем он озвучил ряд ключевых положений, прозвучавших во время разговора.

По его словам, американский президент заявил, что вступать или нет в НАТО - это "решение сугубо украинского народа и альянса".

Также Байден сказал, что США вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям в случае агрессии России против Украины.

"США приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса", - добавил глава Офиса президента.

Еще Ермак предположил, что "это может быть параллельный трек с Нормандским форматом" и дал понять, что в сам формат Штаты не войдут.

Кроме того, он сообщил, что на следующей неделе Зеленский в Брюсселе встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Политики обсудят проведение саммита четвертого нормандского саммита.

Ранее "Страна" сообщала, что разговор Байдена и Зеленского начался на час позже запланированного.

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