В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден начал разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским на час позже запланированного - в 20:34 по Киеву.

Об этом сообщается в Твиттере пресс-пула Белого дома.

"Разговор президентов Байдена и Зеленского начался", - гласит запись, сделанная в 13:34 по Вашингтону, то есть в 20:34 по Киеву.

Как писала "Страна", 7 декабря помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме, посвященном переговорам Владимира Путина и Джо Байдена, заявил, что американский президент проведет разговор с Зеленским 9 декабря. То есть через два дня через беседы с Путиным.

А сегодня пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров сообщил, что телефонный разговор президента Украины с его американским коллегой состоится около 19:30 по Киеву.

Между тем после двухчасовой беседы с Путиным Байден нашел время, чтобы сразу пообщаться с лидерами четырех европейских стран: Великобритании, Германии, Италии и Франции.

Ранее "Страна" анализировала, как Украине аукнутся декабрьские переговоры Байдена и Путина.