Телефонный разговор Байдена с Зеленским начался на час позже запланированного - Белый дом
В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден начал разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским на час позже запланированного - в 20:34 по Киеву.
Об этом сообщается в Твиттере пресс-пула Белого дома.
"Разговор президентов Байдена и Зеленского начался", - гласит запись, сделанная в 13:34 по Вашингтону, то есть в 20:34 по Киеву.
Как писала "Страна", 7 декабря помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме, посвященном переговорам Владимира Путина и Джо Байдена, заявил, что американский президент проведет разговор с Зеленским 9 декабря. То есть через два дня через беседы с Путиным.
А сегодня пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров сообщил, что телефонный разговор президента Украины с его американским коллегой состоится около 19:30 по Киеву.
Между тем после двухчасовой беседы с Путиным Байден нашел время, чтобы сразу пообщаться с лидерами четырех европейских стран: Великобритании, Германии, Италии и Франции.
Ранее "Страна" анализировала, как Украине аукнутся декабрьские переговоры Байдена и Путина.