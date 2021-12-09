Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом состоится в четверг, 9 декабря, около 19:30 по Киеву. В Вашингтоне в это время будет 12:30. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. При этом он не исключил возможности изменения времени разговора.

"Уважаемые коллеги по разговору с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Это предварительное время, возможные изменения", - говорится в сообщении.

Напомним президент США Джо Байден проведет разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским через два дня после двухчасового разговора по видео с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, о чем договорились Байден и Путин во время переговоров по видеосвязи, которые длились чуть более двух часов. Как стало известно из пресс-релизов Белого дома и Кремля, главной темой обсуждения была Украина.

Также мы сообщали, что накануне запланированного на 7 декабря разговора по видеосвязи с Владимиром Путиным американский президент провел переговоры с лидерами Великобритании, Италии, Франции и Германии.

Кроме того, Байден планирует отзвониться лидерам Великобритании, Германии, Италии и Франции и после беседы с Путиным.