Президент США Джо Байден сообщил американским журналистам, что именно они были предметом его общения во время видеопереговоров с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом Байден в шутку сказал 8 декабря на лужайке Белого дома, где пообщался с представителями СМИ перед вылетом в штат Миссури. Видео с шуткой выложил Телеграм-канал "РИА Новости".

Журналисты окружили президента и засыпали его вопросами.

"Он о вас много спрашивал. Мы много о вас говорили", - произнес он, стремясь разрядить обстановку.

Однако после шутки вопросы не прекратились, так что президенту даже пришлось успокаивать воодушевившуюся публику жестами.

Ранее "Страна" рассказывала, о чем на самом деле разговаривали президенты Российской Федерации и США. Главной темой стала Украина и отсутствие прогресса в выполнении Минских договорённостей 2015 года. Также главы государств обсудили расширение НАТО на восток, информационную безопасность, иранскую ядерную программу и некоторые другие проблемы.

Мы также подробно писали, какие мнения западные СМИ публикуют о переговорах Путина и Байдена.