Президент США Джо Байден заявил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину.

Как передает ТАСС, об этом Байден сказал журналистам на лужайке Белого дома 8 декабря перед вылетом в штат Миссури.

Также американский президент сказал, что США не будут применять силу против Российской Федерации в одностороннем порядке.

Его спросили, исключает ли он возможность ввода американских войск на территорию Украины в связи с ситуацией на ее границе с Россией.

"Это не рассматривается", - сказал президент.

И добавил, что предупредил Владимира Путина о готовности США ввести суровые экономические санкции в случае вторжения РФ на Украину.

Также стало известно, что президент США может объявить в пятницу о встрече с участием России и стран НАТО для обсуждения обеспокоенности РФ по поводу действий альянса.

Ранее "Страна" сообщала, что в НАТО три раза за пять дней заявили о своем нежелании воевать за Украину в случае вторжения России.

Но при этом генсек Альянса пригрозил Москве последствиями в случае военного вторжения в Украину.