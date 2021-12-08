Байден вслед за генсеком НАТО сообщил о нежелании Альянса воевать за Киев
Президент США Джо Байден заявил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину.
Как передает ТАСС, об этом Байден сказал журналистам на лужайке Белого дома 8 декабря перед вылетом в штат Миссури.
Также американский президент сказал, что США не будут применять силу против Российской Федерации в одностороннем порядке.
Его спросили, исключает ли он возможность ввода американских войск на территорию Украины в связи с ситуацией на ее границе с Россией.
"Это не рассматривается", - сказал президент.
И добавил, что предупредил Владимира Путина о готовности США ввести суровые экономические санкции в случае вторжения РФ на Украину.
Также стало известно, что президент США может объявить в пятницу о встрече с участием России и стран НАТО для обсуждения обеспокоенности РФ по поводу действий альянса.
Ранее "Страна" сообщала, что в НАТО три раза за пять дней заявили о своем нежелании воевать за Украину в случае вторжения России.
Но при этом генсек Альянса пригрозил Москве последствиями в случае военного вторжения в Украину.