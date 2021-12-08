Президент США Джо Байден во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря предложил создать специальную структуру. В ее рамках будут обсуждать вопросы безопасности, включая те, что касаются Украины и НАТО.

Об этом Путин сообщил 8 декабря во время совместной пресс-конференции в Сочи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

По словам главы Кремля, он и Байден договорились создать некую специальную структуру. Однако подробности раскрывать не стал.

"Эта идея была сформулирована президентом США, и я с ней согласился. И сказал, что мы в ближайшее время представим свои соображения и предложения на этот счет, но до того, как мы это не сформулировали, говорить о содержании рано", - заявил Путин.

Он добавил, что эта тема вызывает повышенный интерес со стороны общества.

"Мы, конечно, сделаем это максимально публично", - пообещал российский президент.

Ранее на той же пресс-конференции Путин рассказал о своих впечатлениях от переговоров с Джо Байденом. По его словам, беседа с главой Белого дома была открытой, предметной и конструктивной.

Также российский президент заявил, что НАТО настроено недружественно и объявляет Россию своим врагом.