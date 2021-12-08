В среду, 8 декабря, на следующий день после переговоров с президентом США Джо Байденом, президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО настроено недружественно и объявляет Россию своим врагом.

Об этом сообщают "Известия".

"К сожалению блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России. Высылка наших дипломатов, которая в конечном итоге привела к тому, что мы закрыли соответствующую структуру натовскую в Москве, говорит о том, что структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно", - сказал Путин.

Кроме того, он считает, что Альянс "объявляет Россию своим противником", но Москва не стремится к конфронтации.

В то же время российский президент в ходе пресс-конференции назвал "провокационным" вопрос журналиста издания "Коммерсант" о том, готовится ли Россия к нападению на Украину.

Отвечая на вопрос, Путин заявил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе

Путин также заявил, что Россию беспокоит возможного принятия Украины в НАТО, "потому что за этим последует угрожающие для нас оружие".

Напомним, в начале месяца Путин предложил начать переговоры об исключении продвижения Североатлантического альянса на восток, требуя при этом письменных, юридических гарантий. При этом в Альянсе ответили, что Россия не имеет права налагать ограничения на вопрос вступления стран, в том числе и Украины.

Также сообщалось, что в Министерстве иностранных дер России назвали вступление Украины в НАТО "красной линией" для России.

Ранее "Страна" писала, что США не признают ограничений на право Украины претендовать на вступление в НАТО. По мнению представителя Госдепа, вступление в НАТО должно оставаться возможным для стран, которые к этому стремяться.