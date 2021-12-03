Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО и союзников не принимать предложение президента России Владимира Путина, который предложил Альянсу не расширяться не восток.

Об этом глава украинского МИД сообщил агентству AFP.

"Я отвергаю идею о том, что мы должны что-то гарантировать России. Я настаиваю на том, что именно Россия должна гарантировать, что она не будет продолжать агрессию против какой-либо страны", - заявил Кулеба, комментируя предложение РФ о нерасширении НАТО на восток.

Он также призвал США и союзников отвергнуть требования Москвы.

"У нас есть золотое правило украинской дипломатии: никаких решений по Украине без Украины", - добавил Кулеба.

Напомним, в первый день зимы Путин предложил начать переговоры об исключении продвижения Североатлантического альянса на восток, требуя при этом письменных, юридических гарантий, поскольку устные могут не выполниться.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер в ответ на предложение президента РФ заявил, что Россия не имеет права налагать ограничения на вступление стран, в том числе и Украины, в НАТО.

"Страна" ранее подробно разбиралась, что примет ли НАТО предложение не расширяться на Восток и что значит для Украины требование Путина.