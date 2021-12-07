США не признают ограничений на право Украины претендовать на вступление в НАТО.

Об этом сказал на брифинге 6 декабря представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Вступление в НАТО должно оставаться возможностью для стремящихся к этому стран, которые могут выполнить соответствующие обязательства, которые изложены открыто, а именно - если они могут и готовы помогать обеспечивать безопасность в Евро-Атлантическом регионе. Мы неоднократно подтверждали, в том числе на саммите НАТО в 2021 году, что у Украины есть право самой определять свое будущее. Никто не должен иметь права вето относительно того, что делает НАТО, и того, что делают такие страны, как Украина", - сказал Прайс.

Он не дал прямого ответа на просьбу прокомментировать, как эта позиция соотносится с обязательствами не допускать расширения НАТО на восток, которые представители альянса дали России в 1990-е годы.

Он сказал, что нынешний подход - "это не новое заявление, он озвучивался неоднократно". И напомнил, что об этом шла речь на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году.

Прайс также отметил, что США выступают за прозрачность в работе НАТО и готовы обсудить с Россией действия альянса. На уточняющий вопрос, как России следует относиться к НАТО с учетом, например, действий альянса в Ливии, представитель Госдепартамента заявил, что "НАТО никогда не наступало на Россию".

"Я бы не сказал, что Россия и Ливия - это синонимы", - добавил он.

Ранее "Страна" приводила заявление главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера. Он считает, что президента РФ Владимира Путина "преследует страх", что США хотят сделать Грузию и Украину членами НАТО. Поэтому, по его мнению, необходимо дать Украине понять, что в долгосрочной перспективе ей лучше ориентироваться на Финляндию, которая является членом ЕС, но не НАТО.

Также мы писали, что на днях Владимир Путин предложил начать переговоры об исключении продвижения Североатлантического альянса на восток, требуя при этом письменных гарантий, поскольку устные могут не выполняться. Мы подробно писали о том, что это значит для Украины.