В крупном британском издании сообщили, что в Украине и НАТО опасаются, что Россия займет единственную общую границу Прибалтийских стран с другими членами Североатлантического Альянса - Сувалкский коридор.

Об этом пишет Тhe Times со ссылкой на источники в НАТО и Украине.

Как пишет издание, в Украине сообщили, что Москва якобы может направить мигрантов к Сувалкскому коридору, чтобы там начались беспорядки, а затем туда могут ворваться российские войска и расставить в коридоре военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Причем понадобится на это всего два часа.

"Туда могут ворваться российские войска и расставить в коридоре военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией. Все это может быть сделано, по оценке украинской стороны, меньше чем за два часа", - сказано в сообщении.

Такие действия Москвы, как указано в статье, смогут отвлечь внимание НАТО от подготовки российского "вторжения" в Украину.

Напомним, в течение последних месяцев в западных СМИ часто появляются статьи о якобы готовящемся вторжении России в Украину. При этом в Кремле эту информацию опровергают.

Также "Страна" подробно разбиралась, как на Западе видят атаку России на Украину.