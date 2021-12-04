Новый министр обороны Алексей Резников описал вероятные последствия вторжения России в Украину, о котором пишут многие западные СМИ. Среди прочего он назвал огромный поток украинских беженцев в Западную Европу, который может составить до нескольких миллионов человек.

Об этом идет речь в статье Резникова для Atlantic Council.

В начале статьи министр отметил, что его назначение на новый пост в начале ноября совпало с волной растущей международной озабоченности по поводу наращивания российской военной мощи вдоль украинской границы. И что такая концентрация войск и бронетехники "соответствует подготовке к крупномасштабному вторжению в Украину в ближайшие месяцы".

Он также упомянул, что Украина среагировала на угрозу "гораздо спокойнее, чем многие в столицах США или европейских стран". И объяснил это тем, что "спокойный ответ Украины на эту последнюю угрозу со стороны России отражает долгосрочный характер продолжающегося конфликта между нашими двумя странами".

"Прошло почти восемь лет с тех пор, как Россия впервые напала на Украину. С тех пор российская агрессия не прекратилась и стала частью повседневной жизни. Мы стали безразличными к непрекращающемуся потоку кремлевской дезинформации и привыкли к попыткам российского руководства отрицать право Украины на существование. Чтобы нас шокировать, потребуется нечто большее, чем очередное наращивание российской военной мощи", - написал Резников.

Затем он перешел к перечислению последствий вторжения для Европы, намекнув, что она их не очень осознает: "Единственная реальная неопределенность заключается в том, осознает ли Европа в полной мере, что полномасштабное российское вторжение в Украину будет означать для остальной части континента".

Министр констатировал, что Россия имеет ядерный арсенал и превосходит Украину с точки зрения военной авиации, ракетных систем и военно-морской мощи. Поэтому РФ сможет захватить Украину, но не сможет ее удержать: "оккупированная украинская земля будет гореть у россиян под ногами". Несмотря на это "человеческие потери для Украины будут катастрофическими".

Да и Россия тоже понесет огромные потери.

"Образы гробов, возвращающихся в Россию с линии фронта на Украине, распространятся как вирус в социальных сетях и вскоре окажутся слишком сильными, чтобы их сдержать даже кремлевская цензура", - живописует министр.

По его словам, большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис.

"Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми сталкивается европейское общество. Например, ЕС сильно зависит от импорта продуктов питания, включая зерно. Крупная война серьезно подорвет и, возможно, полностью прекритит импорт многих товаров как из Украины, так и из России, создавая целый ряд проблем с продовольственной безопасностью для всего континента", - предрек чиновник.

Кроме того, нападение России, по его мнению, ознаменует конец основанного на правилах международного порядка и начало эры глобальной нестабильности, которая поставит под угрозу "десятилетия беспрецедентного мира на большей части Европы".

Единственный реальный способ "справиться с Кремлем" Резников видит в демонстрации готовности противостоять российской агрессии.

"Мы должны убедить Москву в том, что цена нового наступления слишком высока. Эта цена будет иметь чисто военный характер и иметь форму негативных политических, экономических и социальных последствий", - резюмировал министр.

Как писала "Страна", ранее Резников заявлял, что Россия накопила у границ Украины более 94 тысяч военных.

Также он анонсировал, что в Бердянске Запорожской области и Очакове Николаевской области появятся новые военные базы в рамках договоренностей с Великобританией.