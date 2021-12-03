Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Россия накопила на границах Украины 94,3 тысячи солдат и офицеров.

Об этом Резников сказал, выступая в Верховной Раде во время "часа вопросов к правительству" в пятницу, 3 декабря.

По его словам, накопление российских военных у наших границ фиксируют и на западе и в Украине. По его словам, Россия на протяжении года использовала тактику волн.

"Произошла концентрация сил неподалеку от границ Украины, потом личный состав отводили в места постоянной дислокации, а техника оставалась. Это позволяет противнику сократить время на развертывание. В апреле и сентября этого года Россия стягивала к нашим границам более 50 батальонно-тактических групп. Сейчас на территории Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находится 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 на постоянной основе и 8 дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск на территории РФ, а также в Крыму, которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тысячи", - заявил Резников и добавил, что в России стартовал зимний период учений неподалеку от Украины.

Резников анонсировал дату вероятного наступления России - конец января. При этом акцентировал, что это наступление не обязательно случится (то есть может быть, а может и не быть).

"Интересна и реакция зала. Пока Резников вещает о страшной угрозе военного вторжения, депутаты смеются и весело общаются друг с другом", - прокомментировал выступление главы Минобороны в Раде телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" писала о том, что Россия перебросила тысячи военных ближе к границе с Украиной для проведения зимних учений.

Также мы сообщали, что Зеленский внес в Раду законопроект о допуске иностранных военных в Украину в 2022 году.