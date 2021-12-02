"Глава Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил, что не исключает возможность обращения за помощью к России в том случае, если Украина решить реализовать силовой сценарий на Донбассе.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Мы будем действовать исходя из ситуации. Безусловно, мы рассчитываем на свои силы, но с учетом того, что Украина привлекает, и все больше привлекает, еще и внешние силы - мы это прекрасно видим, количество учений только со странами НАТО, США и в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом, в планах на следующих год, еще более серьезное увеличение, - поэтому, конечно же, придется тяжело в любом случае, но будем действовать по ситуации" - так ответил Пушилин на вопрос о том, допускает ли он возможность обращения к России за помощью.

Кроме того он сказал, что не исключает того, что придется обратиться к Москве за помощью.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль расценил заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении аннексированного Крыма как военную угрозу.

Также сообщалось, что глава МИД РФ Лавров заявил о "военной накачке" Украины Западом, которая приводит к "саботажу" Киевом Минских соглашений.