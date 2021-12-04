Сразу несколько западных СМИ сегодня опубликовали карты скопления российских войск у границы Украины. И рассказали, как они будут наступать в случае войны, которая, по мнению изданий, может вот-вот начаться (но это не точно - типа Путин еще не решил).

"Страна" проанализировала эти карты и ответила на вопрос, реально ли готовится наступление.

И как эти "нагнетающие" публикации связаны с разговором Путина и Байдена, который состоится уже на следующей неделе.

Что пишет The Washington Post

Поздно ночью по киевскому времени с картой наступления вышла The Washington Post.

Со ссылкой на разведку США, издание утверждает, что Россия планирует в ближайшее время сосредоточить у границ Украины около 175 тысяч военных.

"Планы включают обширное передвижение 100 батальонных тактических групп, а также бронетехнику, артиллерию и технику", - пишет газета со ссылкой на источник в администрации президента Байдена.

Правда, сейчас у наших кордонов, по данным издания, только 70 тысяч военных, но их количество намерены наращивать, поскольку в ближайшие недели якобы готовится наступление.

"Российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года с масштабом сил, вдвое превышающим тот, который мы видели прошлой весной во время внезапных учений России у границ Украины", - заверяет The Washington Post.

Газета публикует карту скопления и спутниковые снимки войск России на отдельный участках.

1 точка - это город Ельня в Смоленской области. С этой локации начались еще в октябре публикации западных медиа о "российской угрозе".

Еще 16 июня, судя по снимкам со спутника, которые приводит The Washington Post, там не было скопления войск - а в начале ноября уже зафиксировали пять новых батальонных тактических групп.

Ельня от украинской границы не так чтобы сильно близко - более двухсот километров и это если по прямой. Гораздо ближе этот город к Беларуси, что еще после первых публикаций из США стало поводом для иронии в российских СМИ - что Запад выдает белорусскую границу за украинскую.

Объяснение, которое тогда звучало - войска под Ельней появились после окончания 15 сентября учений "Запад-2021" в Беларуси, откуда российские солдаты вышли, но не вернулись в места постоянной дислокации, оставшись в соседней Смоленской области.

Военные аналитики предполагали, что такое решение было принято из-за старта учений Rapid Trident в Украине. Они как раз начались через пять дней после окончания "Запада-2021" - 20 сентября.

Но это были только предположения, которые совпадали по датам. Официально же Москва любые планы против Украины опровергала и никак с нашей страной своих военных передвижений не связывала.

2 точка - село Боево под Воронежем. Еще одна локация, от которой до ближайшей точки в Харьковской области Украины - более двухсот километров. Там под конец ноября сформировали две новых БТГ, утверждает издание.

3 точка - Новоозерное на северо-западе Крыма, куда прибыли новые танки, а также артиллерия.

К этой карте, конечно, сразу появляются вопросы.

1. На спутниковых снимках указаны суммарно семь новых батальонно-тактических групп. При этом утверждается, что всего вдоль границы Украины их около 50. Но почему-то другими снимками это не подтверждается.

2. Иллюзия того, что войска "стоят у ворот Украины" создается нехитрым графическим приемом: населенный пункт, который на самом деле находится на приличном удалении от Украины, обводится розовым овалом, который многократно превышает площадь города или поселка, где базируются российские войска.

Таким образом граница этого овала почти соприкасается на карте с украинской.

Авторы карты называют это обозначение как "Расположение 50 +- российских БТГ вдоль границы".

3. На карте таким же овалом обведено село Персиановка в Ростовской области. Но ни в тексте, ни на самой карте нет никакого пояснения, что же там дислоцировано. И почему эту точку не пронумеровали, в отличие от остальных - непонятно.

В общем ясно, что данная визуализация достаточно условна.

В конце The Washington Post пишет, что нападения может и не быть, а происходящее - это попытка России показать серьезность своих намерений. Чтобы убедить Байдена на предстоящей встрече пойти на уступки по Украине и закрыть ей двери в НАТО.

Что немного противоречит общей тональности статьи об угрозе нападения России уже в ближайшие недели.

Карта наступления от Bild

Утром субботы с похожей статьей вышло немецкое издание Bild. Оно заявило, что нападение России может произойти совсем скоро - в январе 2022 года. И, хотя окончательного решения в Кремле пока не приняли, там якобы склоняются к тому, что война неминуема.

СМИ пишет, что, согласно плану-максимум, произойдут несколько одновременных ударов с юга, востока и севера.

Север. Танковые удары из Брянской области России и Гомельской области Беларуси. Цель - окружение Киева и создание заградительной линии по территории Житомирской, Винницкой и Черкасской областей.

Восток. Два танковых удара из Белгородской области. Один окружает Харьков и Полтаву, второй - Днепр.

На юго-востоке танковая атака через Луганск на Северодонецк. А через Донецк - на Запорожье, а также на соединение с южной наступающей группировкой и отрезание юга Донецкой области, подконтрольного Украине.

Юг. Воздушный десант на Херсон, танковый удар из Крыма на Никополь. Морской десант на Одессу и его выход на границу с Приднестровьем.

Создание заградительной линии примерно по границам Одесской области, которая соединяется с аналогичной линией, идущей со стороны севера и захватывающей часть Винницкой области.

То есть примерно две трети украинской территории оказываются под контролем россиян.



Такая вот апокалиптическая картина. Ссылается Bild на высокопоставленные источник в западных спецслужбах и в немецком правительстве, который знаком с данными американской разведки.

Насколько реальны карты от Bild и Washington Post?

Аутентичность этих планов, конечно, подтвердить невозможно. Однако "Страна" ранее общалась с представителями украинской разведки, которые еще до выхода публикаций в Bild и Washington Post рисовали примерно похожую картину.

Процитируем сценарий гипотетического удара России по Украине, который рассматривают как рабочий в украинских спецслужбах.

"На Донбассе и так стоит крупная группировка наших войск, и сил, чтоб прикрыть границу с Россией, особо нет. Поэтому если допустить начало войны, то мы видим следующие сценарии действий противника. Основные удары будут нанесены в нескольких местах.

Это северное направление: на Киев (причем удар может быть и со стороны Беларуси) и на Харьков. А также с юга – со стороны "ДНР" в направлении Мариуполя и далее вдоль Азовского побережья. А также из Крыма - на встречу наступающим со стороны Харькова войскам для рассечения Украины по линии Днепра.

Также будут атакованы ВМСУ – по сценарию военно-морские силы Украины будут уничтожены за сутки–двое. Одновременно с этим будет высажен десант в Одессу. Также атакой из Приднестровья будет отсечена Бессарабия по Белгород-Днестровскому лиману.

Плюс, повторимся, удар на Киев с целью захвата столицы Украины и принуждение руководства страны к капитуляции. После чего может быть сформировано новое, лояльное России правительство", - описал сценарий развития событий источник в разведке.

То есть очень похоже на то, о чем позже написали сейчас западные издания. Кроме того, подобные сценарии возможных действий россиян в случае войны с Украину и до того публиковались неоднократно и в западных, и в украинских СМИ.

Так что не совсем понятно - действительно ли в публикациях западных СМИ речь идет о реальных инсайдах спецслужб, либо это творческая компиляция информации из открытых источников (возможно, "слитая" как раз через спецслужбы).

При этом в обоих статьях дается оговорка, что еще не факт, что "Путин нападет" - решение еще не принято. В таком случае не совсем понятно почему публикуются такие устрашающие карты и даются столь грозные прогнозы о скорой войне, которые, как следует из тех же статей, носят пока еще гипотетический характер.

Кроме того, все эти "карты наступлений" без названий конкретных соединений, которые могут пойти в атаку на Киев, Харьков, Одессу и похожи не на данные разведки, а на прикидки журналистов или аналитиков, пишущих на военную тематику.

То есть с высокой вероятностью речь идет об очередной информационно-психологической операции под названием "Путин скоро нападет".

Артподготовка ко встрече с Байденом

Не исключено, что нагнетание этого тезиса связано с видео-встречей между Путиным и Байденом. Накануне которой идет общее ужесточение риторики.

То, что ее ужесточили в Кремле, "Страна" уже рассказывала. Москва в последние дни начала обвинять Украину в подготовке наступления на Донбассе. При этом в России дают понять, что вмешаются, если это произойдет.

То есть Кремль тоже начал намекать, что ситуация близка к войне.

Параллельно Россия заявила, что единственная альтернатива - это гарантии невступления Украины в НАТО и остановка ее милитаризации. Что и станет основной темой контактов между президентами на следующей неделе. Да и, скорее всего, всей повестки дня американо-российских отношений ближайшее времени.

Пойдет ли на это Байден? Пока с Запада идут сигналы, что нет, не пойдет.

В НАТО, по крайней мере, так уже и заявили - что вопрос решения суверенных стран, состоять им в Альянсе или нет - России не касается. Да и сам Байден вчера заявил, что не приемлет никаких "красных линий" по Украине от России. И к разговору с Путиным готовит аргументы, "чтобы господину Путину было очень и очень трудно идти вперед и делать то, что люди опасаются, что он собирается делать".

Однако это все "риторика для публики". Как повернется дело после переговоров - скоро увидим.

Не исключено, что ради поднятия ставок на этих переговорах ради достижения максимально выгодного компромисса и идет сейчас ужесточение риторики с обоих сторон.

В любом случае ждать ответа на вопрос "что это было" осталось недолго - разговор Байдена и Путина будет уже на следующей неделе.