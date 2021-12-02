На фоне череды заявлений Запада об угрозе вторжения России в Украину - Москва использует противоположную риторику. Она сводится к двум посылам.

Во-первых - что Украина готовит силовое решение вопроса Донбасса, а в перспективе и Крыма.

Во-вторых - американцы в этом Киеву помогают, накачивая вооружением и позволяя саботировать Минские соглашения. Делая из Украины военный плацдарм против России.

В последние дни эта риторика резко усилилась. С чем это связано - разобралась "Страна".

Что заявляют россияне

Только за последние пару дней накал обвинений в подготовке операции против "ДНР" и "ЛНР" из Москвы только нарастал.

1 декабря в российском МИД заявили, что Киев стянул в район конфликта на Донбассе 125 тысяч военных.

"По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тыс. человек, а это половина всего состава вооруженных сил Украины" - сообщила во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она добавила, что в последние недели ОБСЕ отмечает нарушения режима прекращения огня по всей линии соприкосновения.

Заявление о аккумуляции войск на Донбассе вскоре расширил министр иностранных дел России Сергей Лавров Он заявил, что Украина активно посылает вооружение к линии соприкосновения под предлогом ротации.

"Украинское руководство активно посылает эшелоны с военнослужащими и тяжелыми вооружениями к линии соприкосновения... Как оказалось, туда подбрасываются дополнительные силы, а те, кого они должны были поменять, тоже никуда не делись", - сказал Лавров.

По его словам, эти данные появились уже достаточно давно, и Россия привлекала к ним внимание ОБСЕ.

На следующий день, 2 декабря, в Кремле продолжили эту тему. Там заявили, что ситуация на Донбассе обостряется и обвинили в этом Киев.

"Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока. Это по-прежнему предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов и напомнил о фразе Владимира Зеленского, который заявил о существовании на Украине мощной армии.

"На фоне этой агрессивной... риторики, мы не можем не испытывать обеспокоенность в отношении Донбасса", - сказал пресс-секретарь президента РФ Песков.

По его словам, все это наводит на мысль, что украинское руководство не исключает для себя силового сценария в урегулировании в Донбассе, то есть начала боевых действий против "ЛДНР".

Также Песков сказал, что в Кремле расценивают как прямую угрозу заявление Зеленского о возвращении Крыма, которое он сделал с трибуны Верховной Рады 1 декабря.

"Подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российский регион. Именно так мы это склонны воспринимать", - сказал Песков.

Чуть позже глава МИД Росси Лавров, выступая на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, заявил, что Украина настроена на силовой сценарий.

"Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, который пережил наш континент после известного двойного решения НАТО. Европа молчит. Идет военная накачка Украины, что подогревает настрой Киева на саботаж минских договоренностей, подпитывает иллюзию силового решения конфликта" - сказал Лавров.

В Донецке после этих сообщений не исключили, что в случае обострения могут обратиться к Москве за помощью. В эфире телеканала "Россия 24" ведущий спросил у "главы ДНР" Дениса Пушилина, будут ли там обращаться к Москве в случае полномасштабного силового сценария.

"Безусловно, мы рассчитываем на свои силы, но с учетом того, что Украина все больше привлекает внешние силы - мы это прекрасно видим - количество учений с США и странами НАТО в этом году увеличилось... Придется тяжело. Но в любом случае мы будем действовать по ситуации", - сказал Пушилин.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что в Донецке обратятся за помощью к Москве, Пушилин сказал: "Не исключаю". Очевидно, что это намек на вмешательство России, если Киев пойдет в наступление. Позже он заявил, что может обратиться и к Беларуси, которая недавно пообещала вмешаться на стороне России, если Киев пойдет в атаку на Донбассе.

Продолжилась эта тема после сегодняшней встречи Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном.

Российский министр заявил, что идет "втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ". Что вынудит "предпринять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса".

Разумеется, американцы все это отрицают и наоборот говорят о концентрации российский войск рядом с Украиной. Тот же Блинкен после встречи с Лавровым заявил, что "Россия может планировать дальнейшую существенную агрессию против Украины". И обвинил исключительно Москву в неисполнении Минских соглашений.

Впрочем, эти слова от США звучат уже давно. А Россия лишь в последние дни резко усилила опасения, что на Донбассе Киев может пойти в атаку.

Какова ситуация на Донбассе?

Напряжение в регионе действительно не спадает. Причем интересная тенденция - рост обстрелов фиксирует ОБСЕ и "республики" Донбасса, но никаких заявлений об ухудшении ситуации в целом не делает Украина, отмечая только эпизодические нарушения.

Миссия в последнем своем отчете пишет, что в конце ноября среднемесячный уровень нарушений достиг 600 в день - тогда как за прошлый год в среднем было по 400 в сутки.

Основной массив конкретных сообщений по обстрелам идет из "ДНР". Сегодня, например, начиная с раннего утра "гремит" в Докучаевске. Местные жители публикуют видео стрельбы и обвиняют в ней ВСУ.

Идут сообщения о ранениях мирных жителей в Донецке - 30 ноября там сообщили, что тяжелое ранение получил мирный житель Петровского района города. 29 ноября сообщили о минометных ударах по поселку Александровка. 27 ноября - по Трудовским. 25 ноября - по Спартаку.

Украинская армия также говорит о стрельбе по гражданским, но происходит это в разы реже, чем у противоположной стороны.

Тем не менее, последние месяцы уничтожили остатки перемирия на Донбассе, которое было подписано позапрошлым летом. Украина официально заявила, что применяет в зоне конфликта "Байрактары". То есть градус противостояния неуклонно повышается.

Именно эта тенденция - а не только заявления Кремля - и рождает опасения, что ситуация идет к новому военному столкновению. Насколько оно реалистично?

Хотят ли в Киеве войны?

Официально Киев на разных уровнях отрицает подготовку к наступлению на Донбассе. В последнюю неделю, например, глава МИД Кулеба сделал сразу несколько заявлений на этот счет, в которых подчеркивал, что украинская сторона настроена исключительно на политико-дипломатический путь разрешения конфликта и планов по "силовому сценарию" не рассматривает.

Отрицают намерения нападать на Украину и российские власти. Они также по этому поводу сделали немало заявлений.

Но наскоько официальная позиция обоих сторон совпадает с реальной?

"Страна" уже рассказывала, почему начинать войну именно сейчас России не выгодно. Главный резон - "Северный поток-2", который будет заблокирован, если начнется вторжение. Очевидно, что Москве это совершенно не нужно - как и новый санкционный прессинг в случае войны, которым уже пугают на Западе.

В целом Кремль давно давал понять, что пойдет в наступление лишь в случае аналогичных действий со стороны Киева. Но тогда вопрос - действительно ли Украина собирается наступать, как говорят в России?

Очевидно, что подготовка к возможной наступательной операции ведется давно - едва ли не с момента последних поражений ВСУ в 2015 году и подписания вторых Минских соглашений. Это в общем-то ни для кого не секрет. О готовности "освободить Донбасс хоть завтра" говорил еще весной бывший главком Руслан Хомчак.

С другой стороны и Россия уже несколько лет создает военную инфраструктуру вблизи украинских границ. И при наступлении ВСУ на Донбассе реально может нанести быстрые контрудары с разных направлений. Например, с юга и севера, что позволит окружить украинскую группировку в Донецкой и Луганской областях.

В Киеве это, конечно, понимают и вряд ли сильно хотят ввязываться в войну, в которой можно потерять половину территории. Тем более, что Запад военных гарантий никаких не дает. И, если вспомнить фактор "Северного потока-2", а также вероятных санкций против России - то получается, что обе стороны действительно не заинтересованы начинать крупный конфликт.

Однако есть еще и фактор третьей стороны - США.

Фактор США

Гипотетически, если США и ближайшие их союзники по НАТО (к примеру, Британия) решат начать полную международную изоляцию России, ввести против нее новые, еще более жесткие, санкции или эмбарго на покупку нефти и газа, то именно военный сценарий в Украине и будет реализован. И именно он и выступит поводом для принятия мер в отношении РФ.

Здесь вариантов может быть несколько: от прямой военной провокации, когда отдельные подразделения, "заряженные" кем-то, пойдут в наступление. До политического воздействия на украинское руководство со стороны Вашингтона.

Но тут возникают два вопроса.

1. Неизвестно, когда американцы примут такое решение - его нужно в той или иной форме увязывать с Евросоюзом, который скорее всего резко против большой войны и заинтересован в поставках энергоносителей из РФ.

2. Непонятно, хватит ли рычагов, чтобы нынешние руководители Украины пошли на фатальную для страны (и для себя лично) военную операцию. Есть антипример Саакашвили 2008 года, которому американцы не помогли. Да и более свежая история с Афганистаном, который Штаты просто бросили в руки талибов. И, несмотря на всю антироссийскую риторику, очень немногие в Киеве готовы ринуться в такого масштаба авантюру.

3. Самым прямым и очевидным последствием новых санкций и прочих жестких мер США и ЕС в отношении России станет еще более тесное сближение Москвы с Пекином. А КНР сейчас главный противник для глобального Запада. И большой вопрос - нужно ли это Вашингтону.

Эти три вопроса и составляют главный фактор неизвестности во всей этой истории. "Будет война в Донбассе или нет, зависит сейчас исключительно от того, захотят ли в США попытаться разыграть донбасскую карту сейчас или предпочтут подождать другого момента", - формулирует проблему журналист Юрий Ткачев.

С оглядкой на эту дилемму Россия, видимо, и делает периодически свои заявления о подготовке Украиной наступления на Донбассе, чтобы лишний раз предупредить о последствиях.

С другой стороны, ужесточение российской риторики призвано решать какие-то конкретные задачи прямо сейчас. Например, вести торги с американцами по ключевым вопросам мировой стабильности.

Так, Москва сейчас продвигает идею гарантий Запада о "финляндизации" Украины и нерасширения НАТО на восток (детально этот вопрос мы сегодня разбирали). Это могло бы надолго снять опасность военного конфликта в Украине, о которой которой не устают напоминать и в Москве, и в Вашингтоне.

Скорее всего об этом пойдет речь на готовящейся встрече Путина и Байдена, которая, как говорят, пройдет в онлайн-формате. Но пока нет никаких маркеров, что Запад готов на этот вариант и захочет обнулять значение Украины как фактора давления на Россию.

По крайней мере совершенно разнонаправленные заявления Блинкена и Лаврова сегодня наводят на мысль, что до компромисса очень далеко. Если он вообще достижим на этом этапе. И для Украины это означает подвешенное состояние с угрозой масштабной войны.