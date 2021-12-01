На фоне продолжающегося в западных СМИ публикаций о скором нападении России на Украину Великобритания начала активные перемещения военной техники в Европе. Что некоторые трактуют, как подготовку к "войне с русскими".

Английские командиры рапортуют о создании "перед лицом российской угрозы" нового бронированного "кулака" в Германии, куда Великобритания возвращает сотни единиц боевой техники, среди которых модернизированные танки "Челленджер-3", бронетранспортеры "Боксер", гусеничные боевые машины "Аякс", артиллерия, машины разминирования и беспилотники.

Об этом Times заявил командующий сухопутными силами Великобритании генерал-лейтенант Ральф Вуддис.

В то же время в Польше, у границы с Белоруссией, сосредотачивается артиллерия США и НАТО (повод - пограничное обострение из-за потока мигрантов).

Год назад британский контингент был выведен из Германии, а теперь Лондон решил разместить там один из трех зарубежных военных хабов (два других находятся на Ближнем Востоке, в Омане, и африканской Кении). Британские военнокомандующие признаются, что хотят иметь свою бригаду ближе к Восточной Европе на случай "войны с Россией".

Наращивание военного присутствия британцев в Европе может напрямую коснуться и Украины. Два года назад британцы на международных военных учениях в Украине хвастались, что "высадились на заднем дворе России", параллельно активизировались разговоры о том, чтобы создать в Украине британскую военную базу.

Эксперты говорят о возможных попытках возрождения послевоенного плана Черчилля о войне США и Британии с тогдашним СССР - операции под кодовым названием "Немыслимое" (Unthinkable), сразу после победы над фашистской Германией в 1945 году (на что не пошел президент США Трумен).

Вероятность войны, считают эксперты, маловероятна и сейчас, а скорее идет строительство британцами антироссийской оси, с участием, в том числе, Украины.

Выясняли, что на самом деле означает военное усиление Британии в Европе для мира и какова роль Украины.

"В Британии самая маленькая армия за 300 лет"

Пока Британия показательно "машет кулаком", ее военные силы - не в лучшем состоянии. И их продолжают сокращать из-за нехватки финансов.

"Правительство планировало еще к 2020 году вывести из Германии все 20 тысяч британских военнослужащих в рамках программы Army Basing стоимостью 1,8 миллиарда фунтов стерлингов. Но этот план был отложен из-за растущей напряженности в отношениях с Россией, и сотни машин британской армии вернутся в Германию. База НАТО в германском Зеннелагере станет новой станцией, наряду с объектами в Кении и Омане. Британские войска базировались в Германии после окончания Второй мировой войны. Их численность была увеличена во время холодной войны, но была сокращена после того, как в ноябре 1989 года была снесена Берлинская стена, что означало конец противостояния с Москвой. Сейчас же тори планируют сократить регулярные силы армии на 10 тысяч - до 73 тысяч военнослужащих - несмотря на предыдущий манифест, обещавший сохранить армию численностью 82 тысячи солдат. Ко времени следующих выборов у Британии будет самая маленькая армия за 300 лет. Один из бывших офицеров признался, что во время посещения своей бронетанковой бригады увидел ее в том же состоянии, что и 30 лет назад, в 1991 году, и что британские вооруженные силы, техника устарели", - сказал "Стране" Бен Глейз, заместитель политического редактора Mirror.

Ситуация вокруг "подготовки к войне с Россией" может оказаться для Британии только поводом для усиления своего военного присутствия в Европе.

"Лондон пытается вернуться в мировую геополитическую игру. В силу того, что экономически и технологически ему это сделать сложно, наращивает военно-политическое присутствие. После брексита Британия не связана обязательствами внутри ЕС и все больше будет отыгрывать роль главного партнера США на Евразийском пространстве. Кроме того, это попытка успокоить европейское общественное мнение, что, мол, США и Британия остаются с вами. На Западе, конечно, военные рассматривают сценарий войны. Но, обратите внимание, что серьезные военные эксперты не комментируют и не считают войну между Украиной и Россией как что-либо очень вероятное", - говорит нам политолог Руслан Бортник.

Не последний фактор - возможные "откаты" на миллиардных военных бюджетах.

"Интервенция идет в основном информационная, которая позволяет перебрасывать дополнительные войска в Германию или в Украину, выделять ресурсы, требовать у гражданских властей большие бюджеты для военной отрасли", - говорит Бортник.

"Байрактары" и базы в Украине

Переброска британской техники через Ла-Манш происходит одновременно с попытками Лондона создать свой "обком" вместо вашингтонского, в том числе и для решений по Киеву.

В Украине все чаще говорят о заметно усилившемся влиянии Великобритании на политику нашей страны и действия украинской власти. Ряд экспертов даже утверждают, что с определенного момента именно Лондон, а не Вашингтон курирует западную поддержку Киева.

В то же время Великобритания выстраивает сейчас особые отношения с Турцией (британскую внешнюю разведку МИ-6 возглавляет человек, хорошо знающий Эрдогана), вовлекая в этот союз и другие страны, нуждающиеся в поддержке.

"На эту ось сейчас нанизывается, образно говоря, все, что плохо лежит - например, Молдова и Украина", - говорит нам политолог Константин Бондаренко.

Кстати, как сказал "Стране" на условиях анонимности один из британских экспертов, специализирующихся на теме безопасности, продажа ударных беспилотников "Байрактаров" могла быть согласована Анкарой и Лондоном, который использует Эрдогана, чтобы надавить на Россию.

В целом Украине в "британской оси" предоставлена роль сдерживания России, полагают эксперты. Действия Лондона с переброской техники в Германии, а также кураторство Украины, считают политологи, координируются с США.

"Есть информация, что новая администрация США доверила Лондону "присматривать" за Киевом. Поставлено несколько задач – укрепить антикоррупционные институты в Украине, проследить за движением в русле МВФ, очистить окружение Зеленского от олигархов и людей, на которых имеет влияние Россия. Еще одна задача на перспективу - размещение в Украине военных баз Британии или США. Это хоть непросто, учитывая как юридические, так и политические нюансы, но теоретически возможно. Например, по запросу Украины военной помощи по Будапештскому меморандуму", - сказал "Стране" британский эксперт по странам бывшего СССР Тим Хардинг.

Правда, на пути стоит запрет в Конституции на размещении иностранных военных баз. Бондаренко, впрочем, считает, что размещение военных могут обставить как полигон по типу Яворовского в Львовской области. "Там базируются американцы, но это завуалированное пребывание", - говорит Бондаренко.

О том, что Британия действует по Украине с ведома США говорит и источник в дипломатических кругах.

"Американцы сознательно выводят Британию вперед по ряду позиций, связанных с Украиной, Турцией, Ближним Востоком, Закавказьем. США не хотят, например, напрямую ввязываться в конфронтацию с Россией, поэтому в теме военной поддержке Киеву отвели особое место британцам. А для себя Вашингтон не закрывает путь договоренностей с Россией. Поэтому и задействует Лондон по особо щекотливым моментам", - говорит источник.

Кстати, прошлом году Киев подписал с Лондоном соглашение о помощи в переоснащении военно-морского флота Украины. Оно подразумевает, помимо прочего, строительстве на британских верфях четырех ракетных катеров и столько же хотят построить на украинских заводах. Великобритания пообещала выделить на эти цели до 1,25 млрд британских фунтов. Это будет кредит на 10 лет. Также Зеленский встречался с главой МИ-6 Ричардом Муром. Причем последний якобы ставил Зе и политические задачи - по чистке окружения украинского президента от "пророссийских сил" и о следовании указаниям МВФ по реформам.

Фактор Китая и тайные переговоры США и России

При этом, по мнению журналиста Times Эдварда Лукаса, США и Британия продолжат поддерживать Украину в противостоянии с Россией, опасаясь в противном случае "эффекта домино".

"Команда Байдена рассчитывает перезагрузить Атлантический альянс, предложив Европе помощь против России в обмен на дипломатическую и экономическую поддержку усилий США по сдерживанию Китая. Китай наблюдает. Если Запад подведет Украину, то может стать вопрос с Тайванем (остров, который Китай считает своей территорией, но под покровительством американцев он существует как де-факто независимое государство - Ред.)" - сказал нам Лукас.

Правда, на ситуацию могут повлиять перемены в отношениях США и России. Между Москвой и Вашингтоном, по информации New York Times, уже идут тайные переговоры, диалог после июньской встречи Путина и Байдена в Женеве получил новый импульс.

Снижение напряженности между Штатами и Россией, по идее, должно способствовать и разрядке вокруг Украины и в других регионах мира. И тогда операция "Немыслимое" так и останется немыслимой.