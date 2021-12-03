В двух украинских городах - в Бердянске (Запорожская область) и Очакове (Николаевская область) появятся новые военные базы в рамках договоренностей с Великобританией.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в ходе выступления в Верховной Раде, в пятницу, 3 декабря.

"Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и других контрактов в рамках договоренностей с Соединенным Королевством", - сказал он.

По словам главы оборонного ведомства, развитие флота является одним из приоритетов для Минобороны.

Напомним, еще в прошлом году глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что в Украине может появиться военная база Великобритании. Он говорил, что ее создадут в Николаевской области.

После этого был подписан Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в военной и военно-технической сфере.

Тем временем, сегодня министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия накопила у границ Украины более 94 тысяч военных.