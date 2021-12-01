На фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе Еврокомиссия предложила временно предоставить Латвии, Литве и Польше экстренные полномочия по упрощению европейских норм приема мигрантов. Разработанные органом меры временные - они будут действовать полгода.

Меры описаны в пресс-релизе на сайте Комиссии.

"Сегодня Комиссия выдвигает комплекс мер по временному убежищу и возвращению, чтобы помочь Латвии, Литве и Польше разрешить чрезвычайную ситуацию на внешней границе ЕС с Беларусью. Эти меры позволят этим государствам-членам наладить быстрые и упорядоченные процессы для управления ситуацией при полном соблюдении основных прав и международных обязательств, включая принцип невысылки. Меры будут действовать в течение 6 месяцев", - сказано в пресс-релизе.

Решение прокомментировал вице-президент по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

"В последние недели нам удалось задействовать коллективный вес ЕС перед лицом гибридной атаки, направленной на наш Союз. В совокупности ЕС ясно дал понять, что попытки подорвать наш Союз только укрепят нашу солидарность друг с другом. Сегодня мы являем живое проявление этой солидарности: в форме комплекса временных и исключительных мер, которые предоставят Латвии, Литве и Польше средства, необходимые для того, чтобы реагировать на эти чрезвычайные обстоятельства контролируемым и быстрым образом и действовать в условиях правовой определенности", - сказал еврочиновник.

Комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон добавила, что вскоре еврочиновники предложат реформу Шенгенских правил. Сейчас же, по ее словам, необходимо добиться прогресса в отношении Пакта о миграции и убежище.

Предлагаемые временные меры носят чрезвычайный и исключительный характер. Они будут применяться к гражданам стран, не входящих в ЕС, которые незаконно въехали в ЕС из Беларуси и находятся вблизи границы, или к тем, кто появляется в пунктах пересечения границы.

В числе предложений комиссии значатся такие:

увеличить сроки регистрации заявок на убежище с 3–10 дней до четырех недель;

процедура рассмотрения заявки на получение убежища может занимать до 16 недель;

приоритет нужно отдавать мигрантам с проблемами со здоровьем, а также семьям и детям;

уделять внимание удовлетворению основных потребностей, включающих получение временного убежища, питания, воды, одежды, адекватной медпомощи;

упростить процедуры высылки тех мигрантов, кто получит отказ в предоставлении убежища.

"Все процедуры, выполняемые в соответствии с этим предложением, должны уважать основные права и конкретные гарантии, предусмотренные законодательством ЕС, включая защиту интересов ребенка, неотложную медицинскую помощь и потребности уязвимых людей, использование принудительных мер и условия содержания под стражей", - сказано в релизе.

После консультации с Европейским парламентом Совет Европы может принять временные меры в интересах заинтересованных государств-членов. Это происходит квалифицированным большинством голосов. После согласования с Советом, ввиду срочности ситуации, это решение должно вступить в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале ЕС.

Ранее "Страна" сообщала, что из Минска в Ирак эвакуировали более шести сотен беженцев с границы с Польшей.

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