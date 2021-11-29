Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что существует угроза гибридных атак против Украины. По мнению министра, они будут связаны с использованием нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает сайт МВД Украины со ссылкой на телефонный разговор между министрами внутренних дел Польши и Украины в понедельник, 29 ноября.

В телефонном разговоре польский коллега рассказал главе МВД Украины Монастырскому о временной деэскалации напряженности на границе с Беларусью.

Кроме того, польский министр сообщил о смене тактики мигрантов, которые пытаются прорваться через белорусско-польскую границу, штурмуя ее в разных местах небольшими группами.

"При этом Мариуш Каминьский указал, что, по оценкам польской стороны, существует достаточно высокая вероятность гибридных атак и против Украины, а также заверил в готовности Польши решительно стоять на стороне поддержки суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - говорится в сообщении на сайте МВД Украины.

Денис Монастырский заявил, что Украина осознает все возможные сценарии дальнейшего развития событий, чтобы подорвать ситуацию внутри страны, а также каким-то образом ухудшить ее отношения с Польшей и ЕС.

Ранее "Страна" сообщала, что государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил Украину в нагнетании темы "угрозы" от нелегальной миграции с белорусской территории ради получения средств от "западных кураторов". По его словам, если происходящее в Польше и Литве еще можно как-то оправдать, так как они являются членами НАТО, то происходящее в Украине не поддается здравому смыслу.

Также мы писали, что глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что украинские пограничники смогут применять все предусмотренные законом средства защиты, в том числе и огнестрельное оружие, в случае угроз их жизни, возникших ввиду агрессивных действий нарушителей границы с Беларусью.