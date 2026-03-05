Пока весь мир следит за событиями в Иране, в Украине продолжают активно обсуждаться перспективы выборов.

Хоть многие, как мы уже писали, относятся крайне скептически к самой возможности проведения голосования в обозримом будущем, заявления на эту тему идут постоянно, причем даже от очень неожиданных людей.

Так, на днях резонанс вызвало заявление боксера Александра Усика о том, что он не исключает свой поход в президенты.

"Я ещё пару лет планирую побоксировать. А потом есть такие планы – поработать на государство. Ниже, чем президент, я никуда идти не собираюсь", – сказал спортсмен.

До того он о своих политических амбициях заявил в разговоре с российскими пранкерами.

Но Усиком дело не ограничивается.

Политические и бизнес-игроки проявляют явный интерес к скелетонисту Владиславу Гераскевичу, который приобрел известность после истории со своим шлемом с фотографиями погибших украинских спортсменов.

Среди таких игроков, например, основатель компании "Интерпайп" Виктор Пинчук, на чьем недавнем мероприятии в рамках инициативы YES спортсмен явно не случайно появился и встретился, например, с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном, а также основатель инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала, чьи СМИ сейчас уделяют очень много внимания скелетонисту, и владелец СКМ Ринат Ахметов, выделивший 10 млн грн оперативно созданному благотворительному фонду Гераскевича - как сказано, эквивалент денежного вознаграждения за золотую медаль.

1 млн грн передал Гераскевичу и основатель Monobank Олег Гороховский, близкий как к Коломойскому, так и к Офису президента.

Когда Гераскевич пришел по приглашению депутатов в Верховную Раду, часть народных избранников выстроилась в ряд, чтобы с ним сфотографироваться и потом, конечно, запостить снимки в своих соцсетях.

С парламентской трибуны Гераскевич произнес чисто политическую речь, что только укрепило наблюдателей во мнении, что он будет делать (или ему будут делать) карьеру политика. И это - еще один признак роста предвыборного ажиотажа в Украине.

Почему в политику идут спортсмены и какие у них перспективы, рассказывает "Страна".

Когда звучала правда

О том, что Усик может пойти в политику активно заговорили еще до начала полномасштабной войны на фоне его успехов на ринге.

В те времена, к слову, чемпион мира довольно часто делал околополитические заявление. Причем с вполне очевидным идеологическим вектором. Он поддерживал УПЦ, критиковал националистов, а на вопрос "чей Крым" отвечал "Крым принадлежит крымчанам" (Усик сам родом из Симферополя).

После начала российского вторжения Усик его однозначно осудил и транслирует эту позицию с тех пор на весь мир в публичных выступлениях.

При этом, о своих политических амбициях он до последнего времени говорил разноречиво.

В 2023 году чемпион заявил следующее: "Я вернусь в крузервейт (англ. cruiserweight, или первый тяжелый вес, выше которого только категория супертяжелого веса - Ред.), еще раз стану абсолютным чемпионом, завяжу и буду баллотироваться в президенты". Хотя потом звучало мнение, что Усик-де пошутил, сам боксер это шуткой не называл.

При этом в октябре прошлого года Усик на вопрос телеканала "Новини.LIVE", думает ли он о политике, заявил: "А что я там буду делать? Зачем оно мне? Еще дед какой-нибудь встретит и скажет: "Сынок, я за тебя болел, а теперь на тебе!" И даст мне пыром".

В политических кругах было распространено мнение, что если боксер и пойдет на выборы, то в команде президента Зеленского. Например - по спискам его партии.

И боксер действительно часто появлялся в компании президента, а также участвовал в его проектах.

Так, осенью 2022 года Усик стал амбассадором фандрайзинговой платформы United24.

Кроме того, Усик избегал критики Зеленского за его политику в отношении УПЦ, хотя ранее, как писалось выше, Украинскую православную церковь он поддерживал и защищал.

Только в начале 2023 года он записал видео, в котором заявил о своей "верности" УПЦ и митрополиту Онуфрию, добавив: "Я хочу, чтобы наша УПЦ очистилась от тех негодяев, которые в ней есть. Это не батюшки, а те люди, которые приехали работать по команде врага - РФ". Молчанием ответил Усик и на прекращение по указу Зеленского украинского гражданства Онуфрия.

Для сравнения: другой прихожанин УПЦ из известных боксеров Василий Ломаченко, которого Усик называет другом, выступил с заявлением в защиту Онуфрия.

Откровения Усика

Однако, последние заявления Усика заставили сомневаться в том, что он видит свое будущее с Зеленским, а также показали, что идеологически он свою позицию по вопросу УПЦ не поменял, хотя и публично ее не высказывает.

В феврале российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой пранк с боксером, утверждая, что поговорили с ним от имени президента Польши Кароля Навроцкого. Сам Усик подлинность этой беседы не подтверждал, но и не опровергал.

В разговоре на вопрос, готов ли он сам возглавить Украину, спортсмен ответил практически утвердительно: "Может быть. Но это очень сложно. Если Бог даст мне шанс, если Бог направит мне послание".

Усик также раскритиковал украинскую власть за высокий уровень коррупции: "Это большая проблема. Если ее не победим - у нас нет будущего". Он добавил: "Если вы (чиновники-коррупционеры - Ред.) плохо относитесь к Украине, уходите, убирайтесь прочь. Я не знаю, может, на линию фронта".

О Владимире Зеленском боксер сказал следующее: "Иногда я вижусь с ним, потому что это президент Украины, но он не мой друг".

Отдельно в разговоре собеседники затронули тему исторических фигур, и Усик сказал: "Бандера для меня не герой!"

Также спортсмен высказался против давления на Украинскую православную церковь: "Это удар для нашего народа. Нельзя разделять людей. Не трогайте людей!".

Понятно, что это было сказано в частном разговоре, публикацию которого Усик не ожидал.

Однако, повторимся, Усик ничего из заявленного в этой беседе не опроверг.

Более того, вскоре он лично и открыто подтвердил свои политические амбиции.

Перспективы Усика

Отметим, что политические амбиции Усика не лишены оснований. Согласно февральскому исследованию международной компании Ipsos, боксер вышел на второе место в рейтинге доверия: ему доверяют 56% респондентов, не доверяют - 22%, не определились со своими отношением - 22%. Выше уровень только у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного: 63% (недоверие - 22%, не определились - 15%) У главы ОП Кирилла Буданова - 55% доверия (недоверие 23% и не определились - 22%), у президента Зеленского - 49% (соответственно, 38% и 13%).

Достаточно ли этого для постройки успешной политической карьеры? Один из известных украинских политтехнологов в беседе со "Страной" заметил, что у боксера "все есть для хорошего старта: заслуженная слава, за счет нее широкая известность, в том числе за рубежом, заинтересованность крупного бизнеса".

По слухам, Усик часто контактирует с владельцем сети АТБ Геннадием Буткевичем. Также известно о его взаимодействии со структурами Рината Ахметова. да и другие бизнесмены вряд ли откажутся от возможности профинансировать кампанию перспективного кандидата.

Политолог Андрей Золотарев полагает, что невнятная позиция Усика по вопросу Украинской православной церкви смазывает его перспективы.

"Кульбиты Усика вокруг УПЦ ему аукнутся, если он таки решит идти в политику. Какие-то прихожане церкви уже не считают его своим, но и для ее противников он таковым не стал. При этом все равно бэкграунд толкает Усика в электоральную нишу, ранее занятую "Партией регионов" и ОПЗЖ. А за нее уже идет серьезная борьба, в которой Усику еще нужно не проиграть. Люди же будут смотреть не только на слова, но и на поступки как до большой войны, так и во время нее. И вот тут окажется, что как боксера Усика уважают и ценят, а вот в другом качестве он не очень заходит", - говорит политолог.

В то же время, источник в среде социологов видит для Усика неплохие политические возможности.

"Если Усик пойдет в политику он вряд ли будет делать упор на спорных для общества темах. Опросы, с которыми я знаком, показывают, что у него очень широкая популярность, которая почти равномерно распределена по всей Украине. Как когда-то у Зеленского в начале его политкарьеры. Разве что на западной Украине чуть меньше. Но, например, в Киеве он вообще крайне популярен. Я удивился, когда в прошлом году увидел опрос по выборам мэра Киева и там Усик был на первом месте, обойдя даже Кличко. Его воспринимают как "своего простого парня", патриота Украины, но без перегибов в стиле Вятровича. С таким имиджем он может получить поддержку как в центре, так и на юго-востоке. Да и на Западе за него многие проголосуют", - сказал социолог.

Источник в политических кругах, который знаком с Усиком, полагает, что свои заявления по президентским амбициям он сделал не случайно.

"Знаю, что некоторые посчитали, что его заявления - просто прикол. Но это не так. Просто сейчас начало распространяться мнение, что Зеленский либо не пойдет на выборы, либо пойдет, но проиграет. Поэтому все, у кого есть хоть какие-то перспективы начали себя проявлять, чтоб протестировать реакцию. Залужный, Буданов. Теперь и Усик. Не удивлюсь, если на выборах именно между этими тремя и развернется основная борьба. Хотя, конечно, никто не знает когда будут выборы. Все очень быстро меняется", - говорит источник.

Выезд на шлеме

На прошедшей в Италии зимней Олимпиаде сборная Украина завоевала худший результат в своей спортивной истории, не взяв ни одной медали.

Однако информационно-политический эффект украинские спортсмены произвели серьезный. Точнее - один украинский спортсмен. Скелетонист Гераскевич вышел на соревнования в шлеме с изображением погибших украинских спортсменов, после чего был дисквалифицирован.

Это вызвало огромный резонанс в Украине.

И депутаты пригласили Гераскевича выступить в парламенте.

Уже с первых минут в Раде скелетонист дал понять, что как раз о спорте он говорить не особо хочет, а начал… критиковать депутатов.

"Сначала хочу поблагодарить, конечно, за приглашение и за эти аплодисменты, за эту поддержку. Часто вижу, что здесь много свободных мест. Для меня это, на самом деле, сейчас впервые я здесь нахожусь, но, как я понимаю, я уже обошел некоторых ваших коллег по показателю посещаемости пленарных заседаний", - заявил Гераскевич.

Далее он призвал политиков к единству. "Я надеюсь, что нам удастся сохранить это единство как можно дольше, ведь для нас сейчас это действительно вопрос выживания".

Наиболее резонансным оказался конец его речи. Гераскевич неожиданно призвал лишить звания Героя Украины знаменитого легкоатлета Сергея Бубку и наложить на него санкции, хотя он установил 35 мировых рекордов, а с 2005-го по 2022 год был президентом Национального олимпийского комитета Украины (НОК).

"У нас есть несколько представителей от Украины, которые находятся в МОК. Сейчас я говорю о господине Бубке, который до сих пор носит звание Героя Украины. Человек системно уничтожает Украину. Он торгует с оккупантами. Он допускает российские флаги в организациях, которые он возглавляет. Человек подыгрывает России. Это недопустимо. Поэтому призываю способствовать тому, чтобы Бубка был лишен этой награды путем наложения на него санкций", - заявил Гераскевич с трибуны Рады.

В части политкругов его призыв вызвал восторженный отклик. Однако было и много критики. Гераскевича заподозрили в том, что он либо выполняет чей-то политический заказ, либо хочет построить себе политическую карьеру на патриотической риторике и вообще завидует спортивной славе Бубки. К слову, Усик после заявления Гераскевича поддержал Бубку, опубликовав совместное фото с ним.

В соцсетях, тем временем, появилось очень много прогнозов относительно попытки сделать Гераскевичу политическую карьеру.

"Владислава Гераскевича в Украине раскручивают по тем же лекалам, по которым в свое время раскручивали Грету Тунберг. Помните такую? У Гераскевича изначально не было шансов на успех на Олимпиаде (как и у всей олимпийской сборной Украины). Он пошел на демарш и скандал - тщательно срежиссированный. Исход был изначально понятен, как понятно было и поведение МОК: есть правила, и их нельзя нарушать. Но если мы живем в постмодернистской парадигме, то главное - это шоу… Гераскевич и устроил шоу, которое продолжается по сей день. Понятно, мир в большинстве своем это шоу не заметил, но для украинцев устроили мини-Грету: встреча с президентом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, фотосессии с олигархами, награждения, интервью, выступление с трибуны Верховной Рады. Следующий шаг - Гераскевич будет "вещать". Он будет провозглашать некоторые тезисы, которые будут преподноситься народу как откровение, пророчество, незыблемая максима. К примеру, Гераскевич выйдет и скажет: "Мы ни в коем случае не должны отдавать территорию Донбасса!" Или: "Мы обязательно должны запретить Telegram". И СМИ тысячекратно напишут: "Гераскевич сказал! Совесть нации говорит!" - написал в своем Telegram-канале политолог Кость Бондаренко.

"Ожидаю появления партии "Шлем". И я почти не шучу. В шлеме легче держать "удары" и петь в "голос", - написал на своей странице в Facebook народный депутат из "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

Напомним, что в Украине существуют партия УДАР Кличко, которая сегодня представлена, например, в Киевсовете, и основанный Вакарчуком "Голос", у которого фракция в Раде.

Подводя итог, можно только сказать, что старая политическая традиция Украины - раскручивать успешно или не очень в политике известных спортсменов - живее всех живых. И, если все ж таки будут выборы, вполне вероятно, мы увидим на них и Усика, и Гераскевича.