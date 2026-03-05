В субботу, 28 февраля, Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Подтверждена гибель военного и религиозного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В ответ Тегеран наносит удары по Израилю, американским объектам по всему Ближнему Востоку, а также соседним странам.

Все подробности происходящего, новости с места событий, видео, главные заявления в нашем обновляемом онлайне.

Что происходит на Ближнем Востоке 5 марта

08:06 ЦРУ начало готовить операцию по убийству Хаменеи еще в июне 2025 года, сразу после ударов по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот", пишет французское издание Intelligence Online. По его данным, итогом подготовки стал рейд на резиденцию Хаменеи 28 февраля.

"После операции "Полуночный молот", в ходе которой американские стелс-бомбардировщики B-2 атаковали объекты в Иране, ЦРУ и другие спецслужбы США значительно усилили разведывательное покрытие региона. Первоначально их главной задачей была оценка нанесенного ущерба. Впоследствии руководители спецслужб направили колоссальные ресурсы на отслеживание перемещений Али Хаменеи", - сообщает Intelligence Online.

По данным издания, на раннем этапе между американскими ведомствами возникли разногласия. Причем из Разведывательного управления Минобороны США и его Центра анализа подземных объектов в прессу попадала информация, которая не совпадала с заявлениями Трампа о полном уничтожении иранской ядерной программы. Эти утечки показывали, что часть иранской ядерной инфраструктуры продолжала работать.

07:59 Иран опроверг, что запускал ракеты в сторону Турции. Об этом пишут иранские СМИ со ссылкой на Генштаб страны.

Вчера Анкара заявила, что сбила иранскую ракету близ своих южных границ.

07:54 Продолжают поступать опровержения слухов о вторжении курдов в Иран.

"Ни один иракский курд не пересёк границу. Это совершенно неверно", - написал заместитель руководителя аппарата премьер-министра расположенного в Эрбиле правительства Курдистана Азиз Ахмад.

Ранее о начале наступления иракских курдов на Иран написали израильские и американские СМИ. В Иране, а затем и в самом Курдистане эту информацию опровергли.