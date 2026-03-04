Украину вслед за остальными странами охватила "топливная лихорадка".

Напомним, из-за войны в Иране и перекрытия Ормузкого пролива, через который проходит до 20% мировых объемов нефти, цены на нее пошли вверх, а вслед за ними стало дорожать и топливо. Например, в Германии цены на заправках за пару дней взлетели на 20%, и средняя стоимость дизеля уже превысила 2 евро за литр (бензин дешевле примерно на 50 центов). В Испании прогнозируют подорожание топлива еще на 8-10%, даже если нефть останется в пределах 80 долларов за баррель. Нефтетрейдеры опасаются перебоев с поставками через Персидский залив и Ормузкий пролив (и, соответственно, нехватку сырья для НПЗ).

Украина импортирует топливо, в основном, из Европы. Причем долгосрочные контракты, которые подразумевали бы стабильность поставок и более-менее прогнозируемые цены, есть далеко не у всех компаний.

Многие покупают фактически на споте - берут то топливо и по тем ценам, которые есть "на сейчас".

Учредитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что и бензин, и дизель, скорее всего, продолжат расти в цене и могут достигнуть отметки в 80-85 гривен за литр. А если ситуация на Ближнем Востоке еще больше обострится, то и 100 гривен за литр.

Рассказываем, что происходит на топливном рынке и будет ли в Украине топливо по 100.

"Заливают баки, канистры и бочки"

Что происходит на отечественных АЗС?

По данным руководителя компании "А-95" Сергея Куюна, за последние пару дней объемы реализации бензина и дизеля на отечественных АЗС взлетели на 50%, а на отдельных заправках - еще больше. Водители заливают полные баки, а некоторые - еще и канистры про запас, "пока не подорожало".

Но, помимо автовладельцев, топливо скупают еще и те, у кого есть генераторы (предприниматели, жители частного сектора, ОСМД и прочие). Этот поток особенно заметен на АЗС в пригороде Киева.

"Страна" стала свидетелем того, как на одной из заправок по Вышгородскому направлению водитель выставил из микроавтобуса больше десятка канистр, поясняя оператору, что "это нужно для генератора на случай нового ухудшения ситуации по свету".

Людей можно понять - топливо в Украине дорожает рекордными темпами. По данным "А-95", только со 2 по 3 марта бензин и дизель подорожали примерно на 2 гривны, превысив 65 гривен за литр. А сжиженный газ прибавил в стоимости 58 копеек (до 39,05 гривен за литр).

Скажем, для генераторов такие ценники уже на грани. Даже при более низкой стоимости бензина киловатт электроэнергии от генератора стоил 15-17 гривен, а теперь будет под 20 гривен.

Как отмечают в "А-95", средняя стоимость "пятого" бензина выросла всего за день (со 2 по 3 марта) на 1,94 грн - до 65,07 гривен за литр. Ценник на дизель увеличился на 2,07 гривен - до 65,02 гривен за литр. А по состоянию на 4 марта ценники прибавили еще примерно 2 гривны.

Почему топливо резко подорожало, и сколько зарабатывают АЗС на ажиотаже

Как отмечают эксперты профильной площадки enkorr, подорожание топлива в рознице стало реакцией на рост оптовых цен в мире и в Украине. Например, газойль на Лондонской бирже 3 марта вырос в цене до 1102 долларов за тонну, прибавив 112 долларов, а за три дня с начала марта котировки подскочили почти на 250 долларов за тонну.

На украинском оптовом рынке средний ценник на бензин вырос до 60,05 гривен, на дизель появились ценовые предложения на уровне до 67,34 гривен.

Был период, когда ценники на АЗС были дешевле, чем на тот момент на опте. Разница в цене превысила 2 гривны на литр. Понятно, что слухи о скором подорожании топлива уже пошли, что заставило покупателей "атаковать" заправки.

Увидев ажиотаж, АЗС стали повышать ценники, не дожидаясь, пока закончатся партии ресурса, закупленного еще по старым ценникам. В том числе и чтобы иметь деньги для закупок топлива по повышенным ценам (при том, что никто не знает до какого уровня они повысятся).

Самое большое подорожание "А-95" зафиксировала в сетях "эконом-класса". Скажем, в сети "Фактор" со 2 по 3 марта бензин подорожал на 4 гривны (до 61 грн/л), а дизель - на 5 (до 63 грн/л).

На 3,3-4 гривны выросла стоимость бензина в сети Chippo, на 3 гривны - в сети UPG. На 2 гривны выросла стоимость топлива на заправках государственной "Укрнафты", а также премиальных сетей ОKKO и WOG. На последних "обычный" бензин стоит 68,99, А-95+ - 71,99, дизель - 68,99, газ - 40,00 гривен.

По состоянию на 4 марта бензин А-95 стоит уже в среднем 67,2 гривен за литр, премиальный бензин - 71,67 гривен, дизель - 67,4 грн, а газ - 30,97 гривен. То есть разгон цен продолжается

Отметим, что на этом фоне многие уже заговорили о том, что украинские заправщики "наживаются на панике". От чрезмерных наценок продавцов предостерег глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев.

Как считает Геннадий Рябцев, рост стоимости топлива на опте должен отражаться на розничных ценниках только в течение примерно 14 дней, а не сразу же, как это по сути произошло в Украине.

Он также отметил, что нынешние ценники на АЗС соответствовали бы стоимости нефти по 100 долларов за баррель, а не реальным котировкам на уровне 80 долларов.

"Чтобы понимать, какой должна быть сейчас стоимость топлива на наших АЗС, нужно взять ценник на январь 2026 года и прибавить к нему 2 гривны по бензину и 2,6 гривен по дизелю. В этих надбавках уже учтен рост стоимости нефти, девальвации гривны и прочие повышающие факторы", - пояснил Рябцев.

Средняя стоимость бензина А-95 в начале февраля составляла 58,26 гривен, а дизеля - 58,3 гривны. То есть новые ценники, по расчетам Рябцева, должны были соответствовать 60,26 гривнам за литр по бензину и 60,9 гривен по дизелю. Тогда как реальные ценники выше почти на 7 гривен за литр.

В то же время Сергей Куюн поясняет, что заправки не могут "держать ценники", так как ажиотажный спрос "высушивает рынок".

То есть АЗС опасаются, что если они будут продавать топливо по старым ценам, его быстро разберут, а новые объемы за вырученные деньги компании купить уже не смогут из-за роста цена на закупку топлива.

Владельцы АЗС, с которыми пообщалась "Страна", говорят о том же и факт какого бы то ни было ценового сговора отрицают.

"По импортным контрактам растут цены из-за войны в Иране. Поэтому все поднимают цены на старые запасы, чтобы откупить хотя бы тот же объем по новой цене. Плюс отмечается местами ажиотажный спрос, что также влияет на запасы. Чем выше продажи запасов, тем выше потребность в их пополнении. Если у трейдера на складе 1000 тонн бензина, то он хочет как минимум сохранить их на том же уровне путем новых закупок. Но они уже дороже. И он эти затраты перекладывает на текущую реализацию, чтобы по меньшей мере столько же топлива закупить. Это называется "восстановительная стоимость" запасов. А поводу обвинения в сговоре и росте цен, то хочу напомнить, что у чиновников есть государственная сеть заправок национализированной "Укрнафты". Она реализует продукцию из украинской нефти, которую не затронул мировой рост цен. Эта сеть значительна - около 600 заправок. Ничто не мешает им установить там предельные цены и выполнять свою "социальную функцию" за собственный счет. При этом вчера на аукционе "Укрнафта" продавала газ на 10-15% выше стартовой цены. Это украинский газ, на него не повлияли мировые цены. То есть "Укрнафта" также участник сговора?" - сказал в комментарии "Стране" владелец одной из украинских сетей АЗС.

Добавим, что ситуацию ухудшают "валютные качели", в частности, рост курса доллара, на который ориентируются украинские импортеры топлива.

Сергей Куюн говорит, что запасы топлива в Украине есть и о дефиците говорить не приходится. Поэтому, по его мнению, повода для ажиотажного спроса нет, он только разгоняет ценники.

В то же время учредитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин настроен менее оптимистично. Он считает, что в ближайшее время рост цен на топливо на украинских АЗС продолжится.

"Пока идем только вверх. В премиальных сетях ценники могут подняться до 85 гривен, на остальных - до 80 гривен за литр бензина и дизеля. При определенных обстоятельствах возможен разгон ценников и до 100 гривен за литр, например, если ситуация вокруг Ирана усугубится и Ормузский пролив долго будет заблокированным, а нефть снова пойдет вверх", - сказал Леушкин.

Отметим, по нефти звучали прогнозы, что котировки могут превысить 100 долларов и даже достичь 150 долларов за баррель, если Ормузский пролив будет закрыт еще несколько недель. Пока же цены на нефть колеблются в пределах от 80 до 84 долларов.

Геннадий Рябцев говорит, что в Украине активно идет зачистка рынка в пользу крупных сетей. В частности, АЗС обязали платить авансом налог на прибыль - несколько десятков тысяч гривен с одной заправки. Многим региональным АЗС такие платежи не по карману и они закрываются. В регионах, особенно прифротновых, уже возникли "серые зоны", когда на несколько десятков километров нет ни одной заправки.

"А те, что остаются, могут диктовать покупателю цены", - говорит Рябцев.