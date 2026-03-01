Удары Соединенных Штатов по Ирану спровоцировали крупнейший нефтяной кризис за последние годы.

Об этом пишет Reuters, анализируя перебои с поставками нефти, в связи с угрозой перекрытия Ормузского пролива.

В ОАЭ и Кувейте зафиксированы взрывы - оба государства являются крупными экспортерами нефти.

Катар, второй в мире по объёмам экспорта сжиженного природного газа (СПГ), сообщил о перехвате ракет, направленных на страну. Взрывы также слышали в Бахрейне и около иранского острова Харг - терминала, через который обычно проходит около 90% иранского нефтяного экспорта.

При этом данные о судоходстве показывают, что Тегеран заранее перевёл большую часть нефти с терминала на танкеры.

Издание заявляет, что трейдеры и перевозчики начали пересматривать маршруты поставок нефти.

"Отсутствие физических повреждений может не иметь большого значения. Риск того, что танкеры могут застрять в Персидском заливе к северу от Ормузского пролива или что суда могут стать мишенью, уже сам по себе достаточен, чтобы заставить производителей, трейдеров и грузоотправителей пересмотреть маршруты транспортировки нефти и СПГ", - пишет издание.

Reuters сообщает, что некоторые крупные нефтяные компании и торговые дома приостановили поставки через пролив на несколько дней.

"Вряд ли эта осторожность ослабнет до тех пор, пока не появится гораздо больше уверенности в безопасности морских путей региона", - пишет издание.

Кроме того, ставки фрахта танкеров, которые ранее росли вместе с ростом напряжённости в регионе, могут подняться ещё выше. Базовые тарифы на перевозку крупных нефтяных танкеров по маршруту Ближний Восток - Китай с начала года увеличились более чем втрое.

Если конфликт не удастся быстро урегулировать, на старте торгов в понедельник ожидаются заметные скачки цен. Эталонная нефть Brent в последние недели поднималась примерно до 70 долларов за баррель - максимума с августа 2025 года, поскольку инвесторы готовились к возможной военной эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф пригрозил "разрушительным ответом" США и Израилю на убийство верховного лидера Ирана.

О том, как могут развиваться события в Иране после гибели аятоллы, мы разбирались в отдельном материале.