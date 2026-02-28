Президент США Дональд Трамп заявил об убийстве аятоллы Али Хаменеи в Иране.

Сначала глава Белого дома сказал об этом в интервью телеканалу NBC News.

Трамп заявил, что считает сообщения о гибели верховного лидера Ирана "правильными".

"Мы считаем, что это правильная история", - сказал президент США, комментируя публикации о возможной гибели аятоллы в результате авиаударов.

Позже Трамп официально объявил о смерти аятоллы Ирана.

"Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мёртв", - написал президент США в своей соцсети Truth Social.

"Он не смог избежать нашей разведки и высокотехнологичных систем слежения, и, действуя в тесном сотрудничестве с Израилем, он или другие лидеры, убитые вместе с ним, не могли сделать абсолютно ничего", - добавил Трамп.

Он также призвал иранское руководство "объединиться с народом", в противном случае пригрозив им смертью.

"Мощные и точечные бомбардировки будут продолжаться, без перерыва, на протяжении всей недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели мира на всём Ближнем Востоке и во всём мире", - заключил президент США.

Также Трамп допустил, что военная кампания против Ирана может закончиться через несколько дней.

Слова американского лидера передаёт израильская газета The Times of Israel.

Трамп заявил, что Ирану потребуется "несколько лет", чтобы оправиться от совместной американо-израильской атаки.

По словам президента США, он может вести боевые действия столько, сколько сочтёт нужным, либо завершить войну в течение нескольких дней.

При этом Трамп предупредил, что удары по исламской республике могут быть возобновлены, если Тегеран попытается восстановить свои возможности.

Глава Белого дома также обвинил Иран в отказе от ядерной сделки.

Кроме того, в интервью телеканалу ABC News Трамп заявил, что "многие" представители руководства Ирана были убиты в результате сегодняшних ударов.

Как считает президент США, американо-израильская операция в Иране проходит "очень хорошо".

"[Атака на Иран] уже нанесла такой ущерб. Они, по сути, выведены из строя", – добавил глава Белого дома.

Журналист задал вопрос о судьбе иранского руководства (подразумевая гибель лидеров режима в Тегеране)

"Многие (погибли - Ред.) – да. Мы не знаем насчёт всех, но многие – да. Это был очень мощный удар", – ответил Трамп.

Он также заявил, что у США есть "очень хорошее представление" о том, кто может возглавить Иран в будущем.

Между тем власти Ирана по-прежнему опровергают смерть своего верховного лидера.

Хаменеи жив и продолжает руководить страной, пишет телеканал Sky News со ссылкой на иранские государственные СМИ.

"Могу с уверенностью сказать, что лидер революции тверд и решительно командует на поле", - заявил собеседник телеканала в иранском руководстве.

Напомним, ранее появилась информация, что жертвами ударов по Ирану стали члены семьи Хаменеи. СМИ и премьер Израиля также заявляют о ликвидации аятоллы.

Мы разбирались в отдельном материале, по какому сценарию пойдёт новая война с Ираном.