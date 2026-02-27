Глава Офиса Президента Кирилл Буданов, Юлия Тимошенко и временная поверенная в делах США в Киеве Джулия Дэвис пришли на презентацию телеканала Newsmax в Украине. Как известно, канал близок к президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщил политолог Владимир Фесенко.

"Буданов пришел на презентацию Newsmax. И это уже о многом говорит", - написал Фесенко, комментируя появление на презентации Буданова.

Напомним, украинской версией телеканала Newsmax будет руководить Людмила Немыря, жена соратника Юлии Тимошенко Григория Немыри.

Newsmax считается одним из любимых каналов Трампа и одним из ключевых правых медиа в США, ориентированных на Республиканскую партию. При этом каналом владеет друг Трампа - Кристофер Радди.

В Украине планируется запустить полноценное вещание канала – с новостями и аналитикой.

Ранее мы уже подробно писали о том, что в Украине уже этой весной должны запустить близкий к республиканцам американский телеканал Newsmax.

Мы также сообщали, что Буданов вошел в тройку людей, которым доверяют граждане Украины.