В США арестовали украинца Николая Житниченко, разыскиваемого в Украине за покушение на убийство начальника полиции, наркопреступления и рэкет.

Об этом заявило Министерство внутренней безопасности США.

По словам специального агента HSI Buffalo Эрин Киган, арест Житниченко стал возможен благодаря тесному сотрудничеству с американскими и международными партнерами.

Житниченко был принят в США 21 марта 2023 как условно-досрочно освобожденный по гуманитарным причинам во времена правления Байдена.

Всего через несколько месяцев, в октябре 2023 года, украинские власти выдали ордер на арест Житниченко за покушение на убийство начальника полицейского подразделения с помощью взрывного устройства, хранение наркотиков, распространение наркотиков, рэкет и участие в организованной преступности.

После ареста Житниченко доставлен в федеральный следственный изолятор Буффало. Он будет оставаться под стражей ICE до рассмотрения дела о его депортации.

Ранее в Германии задержали подозреваемого в убийстве украинского юриста Андрея Портнова, а также в Польше задержали квартет молодых украинцев, подозреваемых в избиении таксиста.