Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором выдвинул свои претензии у украинской власти.

Письмо глава венгерского правительства опубликовал на своей странице в Facebook.

Орбан заявил, что его страну пытаются втянуть в войну России с Украиной.

"В течение четырех лет вы работаете над тем, чтобы заставить Венгрию вступить в войну между вашей страной и Россией. За это время вы получили поддержку Брюсселя и заручились поддержкой венгерской оппозиции", - написал Орбан.

По его словам, Киев и Брюссель пытаются помочь победить венгерской оппозиции на выборах в апреле.

Кроме того, он заявил, что Украина намеренно перекрыла нефтепровод "Дружба".

"Мы, венгры, не можем ничего поделать с тем, что Украина оказалась в такой ситуации. Мы сочувствуем украинскому народу, но не хотим участвовать в войне. Мы не хотим финансировать боевые действия и не хотим больше платить за энергию. Я призываю вас немедленно открыть нефтепровод "Дружба" и воздержаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии!" - написал Орбан.

Напомним, украинские власти утверждают, что нефтепровод был поврежден из-за российских ударов.

Вчера Орбан направил письмо президенту Европейского совета​​ Антониу Коште с отказом поддержать выделение кредита Украине в размере 90 миллиардов евро.

Также он заявил о существовании угрозы со стороны Украины для энергосистемы страны и распорядился развернуть военных для защиты объектов энергетической инфраструктуры.