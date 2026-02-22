Венгрия заблокирует двадцатый пакет санкций Европейского союза против России.

Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X.

По его словам, санкции не будут введены, пока Украина не запустит нефтепровод "Дружба".

"Мы не будем стоять в стороне, пока нефтепровод "Дружба" будет закрыт. Мы обеспечим поставки топлива в Венгрию и примем необходимые контрмеры до восстановления поставок. Контрмеры: отказ от поставок дизельного топлива из Венгрии в Украину; отказ от предоставления любых военных кредитов Украине; отказ от поддержки санкций - 20-й пакет санкций будет отклонён", - написал глава правительства Венгрии.

Отметим, что ЕС готовит 20-й пакет санкций против РФ к четвертой годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, Венгрия и Словакия уже перекрыли поставки дизеля в Украину. А Словакия с завтрашнего дня обещает остановить и поставки электричества Киеву.

Подробнее о последствиях остановки поставок энергоресурсов из Словакии и Венгрии мы рассказывали в отдельном материале.