Европейский Союз готовит 20-й пакет антироссийских санкций. Его ожидали в начале февраля, но решили приурочить к четырехлетней годовщине масштабного вторжения.

Об этом сообщают западные СМИ.

Изначально Еврокомиссия готовилась объявить о новом санкционном пакете 2 февраля, но на прошлой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Брюссель намерен принять 20-й пакет ограничительных мер к 24 февраля.

Еврокомиссия должна представить странам ЕС предложения по очередному пакету санкций, после чего документ пройдет процедуру согласования на техническом уровне и будет утвержден министрами иностранных дел стран ЕС. Это может состояться 23 февраля.

По информации прессы, в 20-й пакет войдут ограничения, которые затронут энергетический и банковский секторы РФ, меры по усилению контроля обхода уже введенных санкций, а также заморозку активов в ЕС физических и юридических лиц и ограничения на поездки отдельных граждан в страны Евросоюза. Она также усиливает меры против российского теневого флота, однако, по словам европейских чиновников, эти шаги слабые.

Между тем США тоже подготовили дополнительные санкции против России, но нет никаких признаков того, что их собираются ввести.

Напомним, 19-й пакет европейских санкций против РФ был утвержден в октябре 2025 года.

Сразу после этого СМИ сообщили о старте подготовки 20-го пакета.