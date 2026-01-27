Народный депутат из фракции "Голоса" и глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин продолжает бороться с российским мультфильмом "Маша и Медведь", потребовав ввести против него санкции.

Об этом он написас в своем телеграм-канале.

В качестве образца для подражания нардеп привел Францию, где детям до 15 лет запретят пользоваться соцсетями.

"А напомните, это мы или Франция воюем? Вот только в европейских странах ограничения безопасности не вызывают пустых разговоров о "наступлении на свободу слова". Потому что Франция, Дания и другие северные страны и Австралия видят реальную угрозу от РФ и Китая. И они подмечают культурную экспансию России. А мы – нет. А у нас прокремлевский проект "Маша и Медведь" до сих пор не под санкциями. А у нас ТикТок с ботофермами и ИИ-фейками. А у нас Телеграм, через который дети покупают наркотики и закладывают взрывчатки по заказу ФСБ.

И да, это мы сейчас в состоянии войны с РФ, а не европейцы", - написал Юрчишин.

Он предложил наложить санкции на "Машу и Медведя" и другие российские продукты и установить возрастные ограничения для использования соцсетями.

Напомним, осенью Юрчишин требовал заблокировать украинский канал мультфильма "Маша и Медведь" на YouTube.

Тогда же представитель уполномоченного по защите государственного языка в Киеве назвал мультипликационный сериал о Маше и Медведе наряду с рэпером Моргенштерном и Инстасамкой угрозами национальной безопасности Украины.