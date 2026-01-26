Президент Украины Владимир Зеленский наградил бывшего народного депутата Олега Ляшко государственной наградой.

Видео с награждением опубликовано сегодня в телеграм-канале президента, который посетил презентацию системы оценивания эффективности операторов дронов "Е-баллы".

"Рад отметить государственными наградами наших воинов и поблагодарить за эффективность и все результаты, которые дают Украине больше силы", - написал Зеленский.

Ляшко сейчас является комбатом беспилотных систем в 63-й ОМБр. Позже он сообщил, что получил от Зеленского орден "За заслуги".

Напомним, в начале октября 2022 года экс-нардеп Олег Ляшко принял присягу и вступил в ряды ВСУ в должности солдата.

В последний раз о Ляшко было слышно осенью 2024 года в связи с его назначением на должность командира батальона беспилотных систем. В ВСУ объяснили назначение тем, что экс-нардеп глубоко вник в суть беспилотных систем.

Это объяснение прокомментировал военный из "Айдара" Станислав Бунятов. По его словам, Ляшко держится в должности благодаря запугиванию офицеров и солдат.

