11-й армейский корпус выступил с официальным сообщением о назначении лидера Радикальной партии Олега Ляшко на должность командира батальона беспилотных систем.

Оно опубликовано в Фейсбуке подразделения.

В корпусе ВСУ подтвердили назначение бывшего народного депутата комбатом беспилотных систем, что вызвало негативный резонанс в армейской среде. В 11-м корпусе заявили, что это решение связано с тем, что Ляшко за два года службы в 63-й бригаде положительно себя зарекомендовал.

"Относительно беспилотных систем он сразу начал глубоко вникать в их суть и их роль на поле боя, понимая их важность. Во время его пребывания на должностях, связанных с беспилотными системами, была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожено сотни единиц техники и живой силы противника", - говорится в публикации.

Учитывая эти обстоятельства, командование 63-й ОМБР и 11-го армейского корпуса и приняло кадровое решение о назначении лейтенанта Ляшко на упомянутую должность.

Напомним, о назначении Ляшко рассказал в августе военный "Айдара" Станислав Бунятов. По его словам, экс-нардеп "очень некомпетентный и с большой короной, которая передавливает ему мозг". Из-за него люди бегут из подразделения, однако несмотря на низкую эффективность работы батальона, Ляшко получает новые звания.

В ВСУ политик попал в начале октября 2022 года: тогда он принял присягу и вступил в ряды военных в должности солдата.