Погибший на войне экс-нардеп Олег Барна посмертно выиграл суд против журналистов 1+1.

Об этом сообщила его бывшая коллега Ирина Геращенко.

Речь идет о его иске к бывшему журналисту "плюсов", а ныне депутату Киевоблсовета от "Слуги народа" Игорю Колтунову о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации.

В 2018 году Барна обматерил Колтунова после его вопроса о "кнопкодавстве" и попросил лишить его аккредитации в Раде. Колтунов заявил, что расценивает действия нардепа как преследование свободы слова.

Как оказалось, постановление суда вступило в силу еще 17 апреля.

"Но до сих пор ни Колтунов, ни Плюсы в рамках марафона не принесли извинений перед семьей Олега и никаких опровержений. "Европейская Солидарность" требует от журналиста и телекомпании немедленно выполнить решение суда, принести опровержение и извинения", – заявила Геращенко.

Ранее мы писали о том, что Нардеп от БПП Барна требовал лишить аккредитации в Раду журналиста, которого он послал на три буквы.

Также мы писали, что за день до дня рождения на войне погиб экс-нардеп Олег Барна, который уносил Яценюка с трибуны Рады.