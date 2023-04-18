За день до дня рождения на войне погиб экс-нардеп Олег Барна, который уносил Яценюка с трибуны Рады
На войне погиб бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко "Солидарность" Олег Барна.
Об этом сообщил в Фейсбуке спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.
"Вчера во время боевых действий погиб Олег Барна", - сказано в краткой записи Дмитрашковского.
Барна погиб в понедельник, а сегодня ему должно было исполниться 56 лет. Он служил в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша.
Большинству украинцев Барна запомнился благодаря инциденту в Верховной Раде в 2015 году, когда он во время выступления тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка на трибуне подошел к нему с букетом цветов и попытался вынести в зал.
Позже Барна объяснил свой поступок тем, что был возмущен стремлением Яценюка держаться за власть.
"Премьер, рейтинг политической силы которого падает до нуля за полгода, автоматически должен уходить в отставку. Премьер, который не выполнил договоренностей, должен идти в отставку", – сказал Барна.
На днях на фронте погиб командир роты огневой поддержки 49-й механизированной бригады Артур Асадов. Он был известен своим конфликтом с родным отцом, который принял сторону "ДНР".
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