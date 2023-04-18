На войне погиб бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко "Солидарность" Олег Барна.

Об этом сообщил в Фейсбуке спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"Вчера во время боевых действий погиб Олег Барна", - сказано в краткой записи Дмитрашковского.

Барна погиб в понедельник, а сегодня ему должно было исполниться 56 лет. Он служил в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша.

Большинству украинцев Барна запомнился благодаря инциденту в Верховной Раде в 2015 году, когда он во время выступления тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка на трибуне подошел к нему с букетом цветов и попытался вынести в зал.

Позже Барна объяснил свой поступок тем, что был возмущен стремлением Яценюка держаться за власть.

"Премьер, рейтинг политической силы которого падает до нуля за полгода, автоматически должен уходить в отставку. Премьер, который не выполнил договоренностей, должен идти в отставку", – сказал Барна.

На днях на фронте погиб командир роты огневой поддержки 49-й механизированной бригады Артур Асадов. Он был известен своим конфликтом с родным отцом, который принял сторону "ДНР".

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