Под Бахмутом погиб украинский велогонщик Константин Денека, который служил в спецподразделении Главного управления разведки Минобороны. Ему было 40 лет.

Об этом сообщили в комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта.

Спортсмен погиб 31 марта в результате осколочного ранения.

Сообщается, что Денека был членом команды Leader Citroen Team, в составе которой выигрывал десятки всеукраинских соревнований по велоспорту.

"Даже во время непродолжительных увольнений боец не пренебрегал любимым делом и посещал двухколесные соревнования. В сентябре Костя приехал в Бучу, чтобы поддержать участников велопробега по случаю Дня города", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно на Донбассе погиб дирижер-постановщик Киевской оперы Константин Старовицкий. Он поставил на сцене Киевской оперы комическую оперу Гаэтано Доницетти "Рита", принесшую четыре номинации на театральную премию "Киевская пектораль - 2016".

Также в марте под Бахмутом погиб бывший боец батальона "Торнадо" с позывным "Моджахед". Это гражданин Беларуси Даниил Ляшук. В свое время он фигурировал в громком уголовном деле о пытках и прочих издевательствах над мирными жителями.