В боях на Краматорском направлении в Донецкой области погиб дирижер-постановщик Киевской оперы Константин Старовицкий.

Об этом сообщил в Фейсбуке Национальный академический духовой оркестр Украины, в котором Старовицкий играл на фаготе.

С начала российского вторжения Старовицкий служил старшим стрелком отделения роты охраны Броварского районного территориального центра. Затем продолжил нести службу в Харьковской области.

Константин Старовицкий родился 30 октября 1982 в Броварах. Окончил оркестровый факультет Национальной музыкальной академии Украины. Поставил на сцене Киевской оперы комическую оперу Гаэтано Доницетти "Рита", принесшую четыре номинации на театральную премию "Киевская пектораль - 2016".

У него остались несовершеннолетняя дочь, жена и пожилая мать.

В сентябре мы сообщали, что в бою под Майорском Донецкой области погиб солист балета Национальной оперы, заслуженный артист Украины Александр Шаповал.

Напомним, что в марте прошлого года в результате обстрелов погиб артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин.