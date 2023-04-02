В результате очередного обстрела Сумской области погибли два человека.

Об этом сообщает Сумская обладминистрация.

"Новослободская община: в 5 утра россияне из минометов ударили по молоковозу в одном из населенных пунктов общины – 2 прилета. В результате обстрела погибли 2 человека (водитель молоковоза и экспедитор)", - говорится в сообщении.

Также минометному обстрелу подверглась Краснопольская община, здесь обошлось без жертв.

Напомним, что на днях на границе с РФ в Сумской области побывал Владимир Зеленский.

Накануне его приезда россияне сбросили авиабомбу на Белополье Сумской области.

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