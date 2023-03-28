Ночью с 27 на 28 марта был новый обстрел Белополья в Сумской области. На город сбросили еще одну управляемую авиабомбу - в добавок к десяти, которыми обстреляли Белополье в минувшую пятницу.

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграм-канале.

"В результате обстрела произошло возгорание хозяйственного сооружения и повреждены два частных дома, уличный газопровод низкого давления, двухэтажный многоквартирный жилой дом", - сообщил Ермак.

По его словам, пострадал один человек.

Как сообщала "Страна", 24 марта в результате обстрела Сумской области два человека погибли, еще 9 были ранены, пострадали школа и дома.

Также в начале марта россияне ударили из минометов по Сумской области и сбросили с беспилотника взрывное устройство.

Война в Украине продолжается уже 398-й день. Мы следим за новостями 28 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 397-го дня войны. Под сильным обстрелом был Славянск, там погибли два человека, еще более 30 получили ранения. Под Бахмут приехал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. Арахамия заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси станет "вызовом, чтобы призвать еще больше людей в армию".

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