В результате российской атаки авиационными бомбами и беспилотниками на Белополье Сумской области погиб старший лейтенант полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумщины.

"Сегодня в полночь в результате вражеского обстрела г. Белополье Сумского района погиб 37-летний старший лейтенант полиции Вадим Листопад. При исполнении служебных обязанностей инспектор сектора реагирования патрульной полиции получил ранения, несовместимые с жизнью".

По данным Сумской военной администрации, Белополье обстреливали также из "Градов" (80 "прилетов") и из ствольной артиллерии.

В результате обстрела ранены 9 человек, погибших двое, заявили в ОВА. Разрушены административное здание, здание школы, жилой дом, повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео последствий обстрела Белополья в Сумской области.

После ночных обстрелов там продолжается разбор завалов.

Напомним, ранее мы сообщали о последних новостях на фронте от Генштаба ВСУ.

Также писали, что ночью Херсон и область попали под обстрел, а также Кривой Рог.

Кроме того, сообщалось, что россияне обстреляли Харьковщину.