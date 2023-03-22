Войска РФ обстреляли Никопольский район Днепропетровской области
Сегодня ночью, 22 марта, российская армия снова ударила по Никопольскому району Днепропетровской области. Под прицелом тяжелой артиллерии была Марганецкая громада.
Об этом сообщает телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Обошлось без погибших и пострадавших. Это главное. Последствия атаки уточняют спасатели. В других районах было тихо. В общем, ситуация в области стабильная и контролируемая", - говорится в сообщении.
Напомним, что по состоянию на начало марта из Никополя из-за постоянных обстрелов уехали половина жителей, ситуация остается стабильно тяжелой.
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