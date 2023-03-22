Сегодня ночью, 22 марта, российская армия снова ударила по Никопольскому району Днепропетровской области. Под прицелом тяжелой артиллерии была Марганецкая громада.

Об этом сообщает телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Обошлось без погибших и пострадавших. Это главное. Последствия атаки уточняют спасатели. В других районах было тихо. В общем, ситуация в области стабильная и контролируемая", - говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию на начало марта из Никополя из-за постоянных обстрелов уехали половина жителей, ситуация остается стабильно тяжелой.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

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