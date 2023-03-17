В Днепропетровской области сработала ПВО по дронам. В городах Днепре и Новомосковске гремят взрывы.

Об этом пишут местные паблики.

Также они опубликовали фото и видео зарева от пожара в области.

В области объявлена воздушная тревога из-за полета "Шахедов".

Воздушное командование "Восток" подтвердило, что россияне применили ударные БПЛА (вероятно, "Shahed-131/136") с юго-восточного направления по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской области.

При этом сообщается, что три из них уничтожены силами и средствами подразделений ПВО в Днепровском районе.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что два беспилотника попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. По его словам, "там серьезные разрушения".

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