Зарево над Новомосковском. В городах Днепропетровской области гремят взрывы и работает ПВО
В Днепропетровской области сработала ПВО по дронам. В городах Днепре и Новомосковске гремят взрывы.
Об этом пишут местные паблики.
Также они опубликовали фото и видео зарева от пожара в области.
В области объявлена воздушная тревога из-за полета "Шахедов".
Воздушное командование "Восток" подтвердило, что россияне применили ударные БПЛА (вероятно, "Shahed-131/136") с юго-восточного направления по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской области.
При этом сообщается, что три из них уничтожены силами и средствами подразделений ПВО в Днепровском районе.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что два беспилотника попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. По его словам, "там серьезные разрушения".
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