В пятницу, 17 марта, в Украине идет уже 387-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 16 марта.

Ниже читайте хронику новостей за сегодня. Материал обновляется.

17 марта

09.05 Глава Китая Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Москву, заявили в Кремле.

08.40 В Украине будут производить ядерное топливо, которое заменит российское на европейском рынке. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Он посетил предприятие, где будут производить ядерное топливо для украинских атомных энергоблоков, а затем и для экспорта в другие страны.

Проект реализуется "Энергоатомом" в сотрудничестве с американской компанией Westinghouse.

Покупателями такого топлива могут стать Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария, которые зависят от российского ядерного топлива. "В перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран", – отметил Галущенко .

По словам министра, на производственной линии украинского предприятия будут производиться тепловыделяющие сборки ядерных реакторов атомных электростанций.

В 2023 году планируется завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году – на промышленное производство головок для топливных кассет. Указанные компоненты будут использоваться для производства ядерного топлива на предприятии Westinghouse в Швеции.

07.50 В Днепропетровской области ночь прошла без атак.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

07.45 Информация об обстрелах РФ в Николаевской области за минувшие сутки.

Николаевский район: 16 марта, в 09:50, 11:53, 13:57, 16:00 и 17:48 враг наносил минометные удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

07.35 В Украине сегодня переменная облачность без осадков. Температура днем +4...+9, в южной части до +12. В Карпатах днем +1...+6.

В Киеве сегодня без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +6...+8.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

07.05 Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фонте.

Главное из нее:

1. Основные усилия РФ сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил на них более 70 атак. Нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, а также совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

2. В результате очередного обстрела Константиновки в Донецкой области ранены 6 мирных жителей, повреждены более 20 домов, школа.

3. На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону.

4. Продолжается принудительная паспортизация населения занятой территории Запорожской области. В частности, в Мелитополе российская оккупационная так называемая власть, запретила осуществлять какие-либо выплаты и расчеты гражданам, не имеющим регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика РФ. Его можно получить исключительно при наличии паспорта гражданина РФ.

5. За прошедшие сутки Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления.

06.40 Самолет АН-225 "Мрия", уничтоженный РФ в Гостомеле, накануне полномасштабного вторжения должен был вылететь в Германию, но вылет задержался.

Об этом пишет Bild.

В аэропорту Лейпцига уже подготовил парковочные места для двух украинских самолетов (225-го и меньшего 124-го судна). Их перемещение было запланировано на 25 февраля.

По словам капитана "Мрии" Дмитрия Антонова, вечером 23 февраля 2022 года экипаж и пилоты сели в заправленный грузовой самолет, но им не разрешили взлететь по указанию высшего руководства.

06.20 Карта тревог на это время.