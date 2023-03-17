Президент Владимир Зеленский продолжает во время войны ротацию глав областей. Как сообщала "Страна", глава государства своими указами уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой обладминистраций. Причем, как отмечается в каждом документе, все руководители подали заявления с просьбами об уходе по собственному желанию.

В этом году это уже вторая серия увольнений глав областей. В конце января Зеленский снял сразу пять глав обладминистраций.

Почему президент запустил новую чистку, стоит ли ожидать новых увольнений и кто займет освободившиеся места, разбиралась "Страна".

Трех одним махом

Сайт президента Украины в среду, 15 марта, сообщил об увольнении Зеленским глав Луганской, Одесской и Хмельницкой обладминистраций Сергея Гайдая, Максима Марченко, Сергея Гамалию. В каждом из президентских указов уточняется, что уволены руководители были на основании поданных ими заявлений.

В принципе эти кадровые решения не стали сенсацией. Можно сказать, над всеми тремя руководящими работниками в последнее время нависла угроза увольнения.

Насчет Гайдая разговоры пошли еще в конце января.

Тогда СМИ сообщили, что глава Луганской областной военной администрации получил предложение отправиться послом в Казахстан. Место руководителя тамошнего диппредставительства вакантно с октября 2022-го, когда президент уволил Петра Врублевского с этой должности.

Гайдай был назначен главой Луганской области в октябре 2019 года и за время своей работы стал одним из наиболее медийных "губернаторов". Во многом этому способствовало положение Луганской области, сначала разделенной линией соприкосновения с "ЛНР", потом почти полностью занятой российскими войсками. Гайдай часто комментировал военную тематику еще до начала полномасштабного вторжения России, а после того, как в области развернулись ожесточенные боевые действия, оказался основным спикером власти относительно ситуации на этом участке фронта.

В видеообращении, записанном после увольнения, он назвал Луганщину "форпостом Украины, благодаря которому люди могут где-то выпить кофе в спокойной, мирной области. "Я не жалею ни об одном дне на своей должности. Я очень надеюсь, что вас не подвел", - обратился Гайдай к жителям Луганской области, пообещав встретиться с ними на "освобожденной земле".

Впрочем, звучат и другие оценки работе Гайдая на руководящей должности.

"Летучий руководитель, который не был с областью в самые сложные часы и который инерционно еще поболтался на должности, уходит. А вот правоохранительные органы, надеюсь, доработают (по Гайдаю - Ред.)", - написала заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая ("Слуга народа", СН) на своей странице в Facebook.

Когда появились слухи о новой работе Гайдая, он отвечал журналистам, что, мол, готов работать там, где "его видит президент". По информации "Страны", экс-губернатора действительно хотят перевести на дипломатическую работу в Казахстан. Если назначение состоится, его можно считать политическим, так как профильного образования у Гайдая нет.

Впрочем, Безуглая в комментариях к своему посту написала, что окончательное решение по Гайдаю еще не принято, "хотя вероятность есть: коммуницировать он умеет".

Ранее, в комментарии "Суспильному" Гайдай заявил, что претензий к нему по работу "нет". А что касается предложения уехать послом, то "это как на фронте есть ротация, кого-то перебрасывают, чтобы усилить другое направление фронта".

"На самом деле отставка Гайдая неудивительна, потому что ему нечем руководить. Область практически вся захвачена россиянами. Видимо, посольская должность показалось выходом из ситуации", - комментирует политолог Кость Бондаренко "Стране".

В то же время в СМИ проходила информация, что Гайдая на "губернаторском" посту может заменить замглавы парламентской фракции СН Максим Ткаченко, который родом из Луганска, знаком с Зеленским еще по работе "Квартала 95" и в Раду прошел по списку президентской партии. Сам нардеп эту информацию не комментировал.

Теперь перейдем к увольнению Гамалия. Указ о его назначении на главу Хмельницкой обладминистрации вышел в декабре 2020-го. Он пришел на госслужбу из бизнеса.

Как писала "Страна" со ссылкой на источники в Нацполиции, глава Хмельницкой области накануне был пойман выпившим за рулем. 11 марта он находился в черновицком ресторане "Диверсо" вместе с начальником внутренней безопасности полиции Виталием Онуляком и попавшим в санкционный список "контрабандистов" Александром Еремийчуком (по прозвищу Слон). По дороге из ресторана машину главы Хмельницкой области остановила местная полиция (причем это было уже во время комендантского часа). Как утверждают источники, на "губернатора" составили протокол, забрав его машину на штрафплощадку. При этом сам глава области в комментарии "Стране" заявил, что информация о составлении протокола за пьяное вождение "неправдивая". "Не знаю, откуда вы это берете", — прокомментировал Гамалий.

В то же время хмельницкие СМИ, заинтересовавшиеся этой историей, подтвердили достоверность информации "Страны".

В своем комментарии по поводу увольнения Гамалий, опубликованном на странице Хмельницкой ОГА в Facebook, подтвердил, что написал заявление "по собственному", но объяснять причину не стал. "С первого дня, как я занял должность главы областной государственной администрации, постоянно руководствовался одним принципом - сделать все для развития нашего края и Украины. Горжусь каждым хорошим делом, воплощенным в жизнь", - заявил Гамалий.

В Офисе президента стали все чаще прибегать к смене глав областей в качестве метода управления регионами, фото: president.gov.ua

В отличие от Гайдая, работавшего на госслужбе и до назначения в Луганскую ОГА, и бывшего предпринимателя Гамалия, назначенный в Одесскую область Марченко - военный. Полковник Марченко получил "губернаторскую" должность в марте 2022-го, а до этого командовал 28-й отдельной механизированной бригадой, базирующейся в Одессе. В 2015-2017 годах Марченко - командир 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

Официальных объяснений, почему его убрали из обладминистрации, как и в вышеописанных случаях, нет.

По мнению главы одесского отделения Комитета избирателей Украины (КИУ) Анатолия Бойко, увольнение Марченко может быть связано с наделавшими много шума в Одессе задержаниями его заместителями Олега Муратова и Игоря Ткачука по обвинениям в попытке организации подкупа следствия и махинациях с гуманитарной помощью - в случае первого и коррупции - в случае второго.

"Думаю, это (уход Марченко - Ред.) непосредственно связано с этими историями. Но общество опять оставили в неведении, что, конечно, является неуважением к нему, тем более в нынешнее военное время. Ждем нового "смотрящего" за областью", - прокомментировал "Стране" Бойко.

По его словам, в местной политтусовке ходят разные версии, кто станет преемником Марченко на посту.

"Говорят, что это будет либо силовик, либо военный. Но якобы хотели бы занять кресло глава Одесского облсовета Григорий Диденко, избранный от СН, и глава Одесской райадминистрации Юрий Крук. На самом деле еще Саакашвили (экс-президент Грузии, возглавлявший одно время Одесскую область - Ред.) доказал, что персона главы ОГА не является критической важной для того, чтобы регион жил даже в военное время. Михо занимался всякой ерундой в области, а на самом деле собственной карьерой, и ничего не рухнуло. Вот и в этот раз имя нового президентского назначенца не будет иметь определяющего значения", - комментирует Бойко "Стране".

По информации СМИ, на пост главы ОВА может претендовать и руководитель Херсонского облсовета Александр Самойленко.

Источник в одесском облсовете также говорит, что о претензиях Диденко и Крука на "губернаторскую" должность. "Диденко давно хочет в это кресло. Но он человек Павлюка (влиятельный на таможне и близкий к ОП бизнесмен Илья Павлюк - Ред.), но тот вроде побил горшки с Ермаком (глава ОП Андрей Ермак - Ред.), поэтому в его назначение, как, впрочем, и Крука - у нас не очень верят", - говорит собеседник, попросивший об анонимности.

Он подтверждает, что политкругах Одессы обсуждаются кандидатуры неких военных моряков, представителей ВСУ и Государственного бюро расследований, но без конкретных фамилий. "В любом случае это будет политическое назначение, даже если "губернатор" будет с погонами. Потому что это Одесская область. Тут или одна, или другая, или третья группировка приведет своего кандидата под нужные условия", - полагает источник.

Что же касается Марченко, то, по словам собеседника, скандалы с разоблачением его заместителей "добили его".

"Он в разное время "садился" на разных "спонсоров". В последнее время это был Диденко, который контролирует распределение средств на медицину и ряд коммунальных предприятий. Реально областью управляли другие люди, а не Марченко", - говорит источник в одесском облсовете.

По словам политолога Костя Бондаренко, одесский "губернатор" ввязался в конфликт с руководством Таможенной службы, за что и пострадал.

"Марченко начал гнуть свою линию. Против него были Кубраков и Васьков (вице-премьер-министр восстановления Александр Кубраков и заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков - Ред.), которые решили показать, кто на самом деле главный", - утверждает эксперт.

Стойкая тенденция

Как уже было сказано, увольнение глав сразу нескольких обладминистраций оказалось вторым таким случаем с начала года. В январе президент уволил глав пяти областей. "За бортом" оказались руководители Днепропетровской области Валентин Резниченко, Запорожской - Александр Старух, Киевской - Алексей Кулеба, Сумской - Дмитрий Живицкий и Херсонской - Ярослав Янушевич. Ситуация с Кулебой, впрочем, разнится с остальными, так как он фактически получил повышение, перейдя на должность замглавы ОП.

Резниченко, Старух, Живицкий и Янушевич, по негласной информации, были связаны с бывшим замглавы ОП Кириллом Тимошенко, курировавшим работу с регионами. Как считается, они потеряли кресла вследствие его ухода. При том что первые три проходили по разным уголовным делам, что также, как считают собеседники, близкие к ОП, сыграло роль при увольнении.

7 февраля Зеленский своими указами назначил экс-начальника полиции Херсонской области Александра Прокудина главой Херсонской обладминистрации, бывшего и.о. руководителя Антитеррористического центра при СБУ Юрия Малашко - Запорожской области, экс-начальника управления СБУ в Днепропетровской области Сергея Лысака - в Днепропетровской области. Соответственно, Киевская и Сумская области остаются пока без руководителей.

Почему же так часто начали меняться "губернаторы", что похоже, стало тенденцией? Какое может быть объяснение кадровой чехарде?

По мнению политолога Костя Бондаренко, частая смена глав областей - теперь один из методов Офиса президента по управлению регионами.

"Глава ОВА - это, по сути, "расходный материал". Как, кстати, министры, руководители различных ведомств. Их ставят для выполнения конкретных задач, и если с таковыми не справляются, отправляют в отставку. Хотя иногда причиной увольнения ставится изменение политической конъюнктуры, как в случае со ставленниками Кирилла Тимошенко. Сакральность фигуры "губернатора" перестала существовать. В прежние времена должность главы области по многим показателям была выше вице-премьерской. Знаю многих бывших "губернаторов", которые в свое время отказались от портфеля вице-премьеров, потому что те не обладали конкретной властью и влиянием на бюджетные потоки, то есть были просто свадебными генералами. А сейчас введено по сути ручное управление регионами, в том числе через силовые ведомства. Это позволяет как-то держать в узде региональные элиты, с которыми сами "губернаторы" не справляются. Частые увольнения глав областей говорят, что в ОП сформировалась твердая тенденция. Так что, об отставках - единичных или скопом мы услышим еще не раз", - полагает эксперт.