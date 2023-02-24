Вчера парламент поддержал в первом чтении примечательный законопроект - о внесении изменений в КЗОТ относительно новых оснований для увольнения работников по инициативе работодателя.

В частности, основанием для увольнения работников объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектов критической инфраструктуры, будут считаться действия лица, которые "вне всякого сомнения могут относиться к содействию государству-агрессору".

Проект был подготовлен "Слугой народа" Галиной Третьяковой. В пояснительной записке говорится, что цель документа - увольнение всех сотрудников предприятий критической инфраструктуры, которые "поддерживают идеологию государства-агрессора". За этот законопроект в первом чтении проголосовали 245 депутатов.

Как писала "Страна", с октября 2022 года украинские власти готовят новый КЗоТ, который предполагает лишение субсидий за зарплату в конвертах и ограничение забастовок.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Кабмин хочет переписать КЗоТ.