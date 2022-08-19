В Украине хотят переписать трудовое законодательство.

Напомним: парламент уже принял целый ряд нововведений по труду, в том числе, дал отмашку на быстрые увольнения и 10-ти часовой рабочий день. Но они вводятся временно — на период военного положения.

Недавно появился и более "постоянный" законопроект - его разработал Кабмин, и на днях документ зашел на обсуждение в Федерацию профсоюзов Украины.

Это не поправки в действующий КЗоТ, а абсолютно новый проект закона "О труде". И он буквально напичкан пунктами, которые вряд ли понравятся украинцам.

"Увольнять смогут без выплаты компенсаций, даже из-за длительной болезни. Нет исключений для матерей малолетних детей, которые сейчас законодательством хоть как-то защищены. Плюс — дается отмашка на 12-часовой рабочий день и 360 сверхурочных часов в год. При этом премии за сверхурочные предлагается урезать впятеро", - перечисляет глава общественной организации "Социальное движение" Виталий Дудин.

Он добавил, что новый законопроект может попросту "похоронить" трудовые права украинцев. "На его фоне все предыдущие переписывания КЗоТа выглядят как тактические маневры", — говорит Дудин.

Впрочем, сами работодатели считают, что "закручивать гайки" можно и дальше.

"У нас до сих пор не так просто уволить человека, который не хочет работать. Я уже не говорю о массе различных дополнительных отпусков многодетным, участникам войны и другим категориям работников - и все за счет предприятия. Бороться нужно за нормальные зарплаты, а не за то, чтобы не дай бог, кто-то не отработал лишний час", — считает глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

Отметим, что курс на длинные рабочие дни Украина берет по примеру Польши, где многие наемные сотрудники работают по 12-15 часов в день. Но там - почасовой тариф, поэтому чем больше работаешь, тем больше получаешь. Новый проект от Кабмина подобного не предусматривает, поэтому, не исключено, что работать по 12 часов придется за такой же оклад, что сейчас платят за 8-часовую смену.

Разбирались, как в Украине могут переписать КЗоТ.

Что пропишут в новом КЗоТе

Напомним: еще до войны было несколько попыток переписать Трудовой кодекс. В том числе, "короткий проект" на 98 пунктов в свое время выходил из недр Минэокномики, в бытность его главой Тимофея Милованова.

Власти аргументировали необходимость полностью изменить трудовое законодательство тем, что в Украине до сих пор действует еще советский КЗоТ, в который внесены сотни правок. В итоге Кодекс о труде не только остался морально устаревшим и громоздким, но еще и напичкан пунктами, которые противоречат друг другу. Что, якобы, сильно усложняет работу бизнеса и отпугивает иностранных инвесторов. В обновленных версиях трудовых кодексов делалась ставка на быстрые увольнения, попытки заменить законодательство по труду и гарантии для всех отдельными трудовыми контрактами, в которых станут прописывать все условия работы (если подписался - значит согласен, и претензий к работодателю нет) и др.

Но до принятия скандальных версий нового КЗоТа дело так и не дошло. Хотя приняли несколько законов, вносящих отельные изменения в действующее трудовое законодательство (в том числе, на время войны - о быстрых увольнениях, остановке трудовых договоров, длинном рабочем дне и пр).

Тем не менее, от идеи о новом КЗоТе власти, судя по всему не отказались.

Недавно Кабмин утвердил новые проект закона "О труде", сейчас он на обсуждении в Объединенное представительство профсоюзов.

Что в нем прописано? Ключевых моментов несколько:

Увольнения. Указано, что работодатель может увольнять сотрудников по "экономическим причинам". Что конкретно имеется в виду, непонятно. Но под эту формулировку можно подвести все что угодно. По сути, любые сложности в работе предприятия - от задолженности контрагентов до кризиса в отечественной экономике - могут дать старт массовым увольнениям. Но это еще не все. Есть и другие поводы для увольнений. Это, к примеру, "грубое нарушение" трудовой дисциплины или даже больничный продолжительностью более двух недель, если трудовой договор подписан менее чем на 4 месяца. Об этом говорится в статьях 39-42 нового проекта, — говорит Дудин. Причем, если увольнение по "экономическим причинам" предусматривает хотя бы выплату компенсаций, то, если вам укажут на дверь за нарушение рабочей дисциплины или излишнюю болезненность, - никаких денег не дадут. Важно также то, что в статье об увольнениях практически не осталось исключений. Социально незащищенные группы работников (к примеру, матери малолетних детей) могут вылететь с работы точно также как и все остальные. Хотят разрешать увольнять также тех, кто ушел в отпуск.



Трудовые договора. Ими предлагается заменить немалую часть общих норм трудового законодательства. Скажем, в коллективном трудовом договоре можно будет прописывать свои основания для увольнений (даже если в КЗоТе их не будет). Согласовывать увольнения людей с профсоюзами будет не обязательно - в проекте закона прописаны лишь некие "консультации". Причем, на их время работника отстраняют от выполнения обязанностей без сохранения зарплаты. В проекте прописаны также разные формы трудовых договоров, в том числе, с нефиксированным или как его еще называют "ноль часов" - есть работа - трудишься, а нет - сидишь дома. Оплата при этом - только за выполненную работу и отработанные часы.



Рабочий день. В статьях 55,61,64 нового законопроекта прописаны особенности работы по-новому. В частности, при формальном сохранении 8- часового рабочего дня, хотят разрешить рабочую неделю в 48 часов и 360 часов в год сверхурочных. По решению работодателя, длительность рабочего дня может быть увеличена до 12 часов. Основания для сверхурочной работы предлагается прописать не в законе о труде, а в конкретных трудовых договорах. Что существенно расширяет возможности работодателей привлекать людей на дополнительные работы в любое время суток. Мол, знали на что подписывались. Но трудовые договора на предприятиях составляют юристы. Формулировки там обычно выстроены таким образом, что работодатель всегда прав. К тому же ситуация на рынке труда сейчас такая, что людям особо не до изучения нюансов контрактов - была бы хоть какая-то работа и зарплата.



Изменения условий труда. По действующему КЗоТу людей должны предупреждать о существенных изменениях условий труда не позже, чем за два месяца. По новому проекту, этот срок предлагается сократить до 7 дней. "Кроме того, не указано, что работодатель должен как-то аргументировать планируемые изменения, достаточно просто поставить перед фактом. А, если работник не согласен, - увольнение. То же самое за отказ подписывать договор о полной материальной ответственности (в нем на работника могут повесить материальную ответственность, к примеру, за вышедшее из строя оборудование)", — отмечает Дудин.



Рабочая атмосфера. В проекте есть и положительные моменты. Скажем, отдельным пунктов прописаны запрет дискриминации по наличию заболевания (к примеру, СПИДа), мобинга, насмешек, изоляции, "создания недоброжелательной атмосферы", несправедливое отношение к отдельным сотрудникам со стороны работодателя (скажем, попытка повесить на них больше работы, чем на остальных). Но при этом есть исключения. Скажем, не считаются дискриминацией требования к возрасту, полу, состоянию здоровья, если они обусловлены особенностями профессии или конкретной вакансии. Под этот пункт в принципе можно подвести многое. Плюс - непонятно, как будет отвечать работодатель за "прессование" сотрудников - законопроект прописывает лишь стандартную возможность обращения в суд. Но это - время и деньги, так что не факт, что люди станут массово судиться.



Стачки и принудительный труд. В новом проекте прописан также запрет на любые наказания за участие работников в акциях протеста. Вводится "табу" на "принудительный труд". Но далее перечисляются исключения.



Не считается принудительным трудом:

- работа, которая выполняется в период действия военного или чрезвычайного положения;

- работа по решению суда;

- военная или альтернативная служба.



Зарплаты. В новый проект включили пункты, которые уже есть в отдельных законодательных актах. В частности, о признаках трудовых отношений (которые будут помогать проверяющим вычислять неофициальную занятость и бороться с зарплатами в конвертах. Среди признаков трудовых отношений, в частности: предоставления оборудования, рабочего места, выполнение лицом поручений работодателя, выплата вознаграждения в денежной или натуральной форме, установление рабочего графика и другое. То есть, "спрятать" сотрудников под зонтиком многочисленных ФОПов будет сложно.



Выходные и отпуска. Предлагается сделать официальными выходными 11 дней в году — 1 января (Новый год), 7 января и 25 декабря (Рождество), 8 марта, 1 мая, 8 мая (9 мая не будет выходным), 28 июня (День Конституции), 28 июля (День украинской государственности, который ввели в этом году), 24 августа (День независимости), 14 октября (День защитников Украины), Пасху и Троицу. Но при этом по решению работодателя, эти дни могут быть рабочими, оплата за них определяется трудовым договором (то есть, не обязательно она будет выше, чем в другие дни).



Ежегодный отпуск прописывается на уровне 28 календарных дней. Лицам с инвалидностью положен отпуск 30 дней, а тем, кому меньше 18 лет - 31 день. Заложена возможность составлению графика отпусков и его утверждения работодателем. Важный пункт - на время эпидемий или если сотрудник нуждается в самоизоляции, могут предоставляться неограниченные во времени отпуска без сохранения зарплат.

"Не беда, если кто-то отработает лишнее"

По словам Дудина, новый проект - это "попытка окончательно похоронить трудовые права украинцев".

"Мы видим "сиквел" скандального законопроекта Милованова, правда, более расширенный - не на 98, а на 119 статей. Но это будет все же закон, а не кодекс.

Отличие в том, что кодекс регулирует конкретную сферу права – например гражданские, трудовые, административные отношения. Закон - это правовой акт, который регулирует достаточно узкий спектр правоотношений. То есть, сколько бы пунктов в нем не было, он все равно не прописывает так подробно все нюансы трудовых отношений, как КЗоТ. Также прослеживается попытка кардинальной смены подходов: если в задачах КзОТа определено "повышение материального и культурного уровня жизни работников через рост продуктивности труда, то цель нового законопроекта — "установление минимальных государственных гарантий в сфере труда".

"В целом, с учетом уже принятых законов, можно утверждать, что законодательство защищает работодателя, а не работника", — добавила глава Всеукраинского профсоюза промышленников и предпринимателей Наталия Землянская.

По словам главы секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, продолжаются попытки осовременить трудовое законодательство, заменив еще советские нормы более актуальными. "Но очень важно обеспечить качественный диалог при обсуждении нового проекта, чтобы не было перевеса в пользу работодателей или работников. Плюс - должен быть учтен фактор войны, который кардинально повлиял на рынок труда", - говорит эксперт.

Впрочем, работодатели считают, что закручивать гайки еще есть куда.

"Уволить человека, который плохо работает, до сих пор сложно. Плюс - масса дополнительных отпусков для целого списка сотрудников, начиная от многодетных и заканчивая участниками боевых действий. Все это - затраты для бизнеса. В целом считают очень важным предложение по продолжительности рабочего дня. Не нужно беспокоится, что кто-то проработает на час больше. Важно, чтобы люди могли больше зарабатывать, а для этого придется и больше работать", - подытожил Барсук.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала о том, как в Европу вновь массово выезжают украинские заробитчане.