Труд в Украине окончательно переводят на военные рельсы. 1 июля парламент принял во втором чтении и в целом скандальный законопроект №7251 "об оптимизации трудовых отношений".

Об этом проекте мы уже подробно писали. Он был подан в Раду еще в начале апреля, быстро прошел первое чтение, но вот на втором застопорился.

С одной стороны, камнем преткновения стало слишком жесткое закручивание гаек для простых украинцев — в войну предложили схему "быстрых увольнений" и фактически сняли многие нормы КЗоТа по трудовым гарантиям. В том числе, по продолжительности рабочей недели - вместо традиционных 8 рабочих часов в день (и 40 в неделю) предлагается трудиться 60 часов в неделю (а это по 10 часов в день плюс один выходной). Все это вызвало резкую критику профсоюзов.

С другой — работодатели просили еще больше "упрощений" для бизнеса. В частности, компании пытались избавиться от обязанности платить зарплату мобилизованным сотрудникам. По итогу это получилось.

Что же касается наемных работников, то для них хороших новостей мало - быстрые увольнения, длинные рабочие дни, отпуска и выплаты "с условиями" - вот неполный перечень норм нового закона.

И, суда по всему, это еще не конец трудовой реформы. Ко второму чтению готовят законопроект №5371, принятие которого еще больше закрутит гайки для простых украинцев.

Разбирались, что меняет новый закон об "оптимизации" трудовых отношений в войну, и к каким еще нововведениям готовиться.

Битва за труд

Трудовая реформа в Украине готовилась уже давно. Еще до войны то и дело появлялись скандальные законопроекты, которые должны были "подкорректировать" КЗоТ в пользу работодателей.

С началом войны разговоры о необходимости "упрощений" на рынке труда активизировались, что, с одной стороны, понятно - бизнес на фоне потерь активов, разрыва логистических цепочек, инфляции и других сложностей попросту не мог "тянуть" еще и пакет норм, лояльных к наемному персоналу.

С другой стороны, страдают сейчас и простые украинцы, по которым война бьет не меньше, чем по бизнесу.

По итогу в мае парламент принял за основу два скандальных законопроекта по труду — №7251 и №5371, но их дальнейшее продвижение в сессионном зале застопорилось.

Как говорит глава общественной организации "Социальная защита" Виталий Дудин, попытки переписать Трудовой кодекс без согласования с профсоюзами и трудящимися резко негативно оценили в Международной и европейской конфедерациях профсоюзов, отметив, в частности, что проект закона №5371 противоречит положениям Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и конвенциям Международной организации труда.

"Возможно, это немного сдержало реформаторский пыл авторов "трудовой реформы" (инициатором законопроектов является глава профильного парламентского комитета Галина Третьякова) накануне предоставления Украине статуса кандидата по членству в ЕС", — говорит Дудин. Напомним: на волне обсуждений трудовых законопроектов появилась также петиция об отзыве Третьяковой с должности главы профильного комитета, но пока попытка ее сместить так ничем и не закончилась.

Пока вокруг трудовой реформы и ее автора - Галины Третьяковой - кипели страсти, в кулуарах продолжалась работа над скандальными законопроектами. По итогу в документах появились новые поправки, которые, по словам Дудина, еще больше ухудшают положение наемных работников. А вот работодатели, наоборот, смогли выбить для себя ряд преференций. В частности, компании не будут платить зарплаты мобилизованным работникам (что делали с начала войны).

По итогу один из законопроектов - №7251 - в минувшую пятницу приняли. Проект №5371- пока завис. По словам Дудина, это связано с слишком явными противоречиями европейским актам. Тем не менее, с рассмотрения этот законопроект окончательно не снимают. Не так давно появилась таблица поправок к нему.

Какие нововведения прописывает проект №7251, который уже получил статус закона?

Его нормы касаются, в основном, вопросов увольнений, отпусков и выплат, а также "упрощением" документооборота.

Простые увольнения

По увольнениям и связанными с ними вопросами в новом законе несколько важных изменений:

1. На время войны все сообщения и документы по вопросам трудовых отношений могут вестись в электронной форме. То есть, те же уведомления о сокращении уже не нужно высылать по почте или вручать лично (по действующему законодательству без заблаговременного официальных уведомления человека нельзя было сократить или уволить).

2. Новое основание для увольнения работников — невозможность обеспечить условия труда вследствие боевых действий. С одной стороны, это понятно - если уничтожено предприятие, то как на нем могут работать люди. С другой, как говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, непонятно, как работодатели будут доказывать "невозможность обеспечивать условия труда". То есть, если, скажем, предприятия потеряло складские помещения, может ли это быть основанием для увольнения людей.

3. Еще один повод для увольнений - неявка на работу больше четырех месяцев. В этом случае работодатель может разрывать трудовой договор. Отметим, еще до принятия этого закона ряд предприятий, в том числе, государственных, начали пугать работников увольнениями. Как рассказал нам глава независимого профсоюза железнодорожников Александр Скиба, работникам "Укрзализныци", даже тем, кто попал под оккупацию и физически не мог добраться до работы, поступали "ультиматумы" от руководства. Теперь же односторонний разрыв трудовых отношений окончательно узаконили, что позволит предприятиям избавиться от сотрудников, которые не работают, но официально числятся. Это касается, в основном, наших беженцев, уехавших в Европу. Теперь они зависят исключительно от настроений работодателей - могут разорвать трудовые договора в любой момент. Или же, чтобы сохранить работу, придется возвращаться. У работодателей на этот счет - аргументы.

"Человек где-то ездит месяцами, мы за это время успеваем найти нового сотрудника, тратим средства и время на его обучение. А потом "путешественник" возвращается, и требует, чтобы освободили для него вакансию. Но это же неправильно. Почему должно страдать предприятие, которое в войну обеспечивает людей работой и платить налоги", - возмущается глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

4. Разрыв трудовых договоров нужно согласовывать с военными администрациями. Но при этом, даже если те не дадут "добро" на массовые увольнения людей, в новом законе не прописана выплата компенсаций за время вынужденного простоя, - говорит Кравец. То же самое касается оспаривания в судах - даже если человека восстановят на работе, компенсаций не будет.

"Это значит, что работодатель может восстановить работника по решению суда, а на следующий день снова уволить. Платить компенсации все равно не нужно, никакой ответственности нет", — пояснил Кравец.

5. Изменили сроки оспаривания действий работодателей. Ранее иски были бессрочными, теперь их подачу ограничили тремя месяцами с момента фиксирования нарушений условий труда.

"Этот пункт защищает интересы крупного бизнеса, которому будет проще "отбиться" от претензий наемного персонала", - говорит Кравец.

6. Бонус для наемных работников - им упростили работу по совместительству. Это касается в том числе госслужащих, которые находятся в простое или отпусках за свой счет — им разрешили работать в других организациях и на предприятиях, а также заниматься бизнесом. Ранее такой совмещение было запрещено антикоррупционным законодательством.

7. Интересный нюанс - отдельно в законе выписаны гарантии для помощников -консультантов народных депутатов. В частности, указано, что исполнительные дела по взысканию средств для них по решению судов (в случае незаконного увольнения) будет проводить не исполнительная служба (медлительность которой общеизвестна), а казначейство.

"Это фактически гарантия быстрых выплат для этой категории работников. Но удивляет сам факт ее появления в законе - разве в Украине так много помощников нардепов, а условия их труда несколько специфические, что они нуждаются в отдельной защите и гарантиях? Скорее всего, о себе просто решили позаботиться консультанты, которые участвовали в работе над проектом", — говорит Кравец.

Урезание отпусков и 60-часовая рабочая неделя

В новом законе также изменили ряд действующих норм по отпускам.

Так, из КЗоТа исключили статью, по которой деньги за неиспользованный отпуск "идут" за работником (то есть, числятся за ним при переходе на новую работу).

"То есть, не успел отгулять отпуск, сгорает и он сам, и выплаты", — говорит Кравец. При этом установлены чёткие сроки выплат отпускных - не позже последнего дня накануне начала отпуска. Прописано, что в случае гибели человека, отпускные включаются в его наследство и передаются наследникам.

Изначально хотели урезать дополнительный отпуск для льготников (в частности, участников боевых действий) с 14 дней до 7. Но в итоговом варианте эта норма не прошла.

Трудиться же украинцам придется больше — теперь могут увеличивать продолжительность рабочей недели с нынешних 40 часов до 60 часов. Итоговое решение - за работодателем, но нет сомнений, что многие захотят этой возможностью воспользоваться. Причем, право решать, сколько людям работать, предприятия получили только в итоговой версии закона, благодаря поправке №125 от Галины Третьяковой.

"Изначально такие решения нужно было согласовывать с военными администрациями", — говорит Дудин.

60 рабочих часов в неделю - это формат 10-часового рабочего дня с одним выходным или же работа по 8,5 часов в день вообще без выходных. В формате традиционной пятидневки придется работать по 12 часов в день. Отметим, что некоторые граждане и так работали больше 8 часов. Но на многих предприятиях (по крайней мере тех, кто придерживался трудового законодательства) за внеурочную работу платили по повышенному тарифу. Плюс всегда можно было оспорить действия работодателей в суде.

Сейчас трудовые права украинцев формально тоже собираются защищать. С этой целью в новом законе разрешили проводить внеплановые проверки, касающиеся соблюдения трудового законодательства. То есть, Гоструда возвращается на рейды. Но особой защиты для наемных работников это не гарантирует, - говорит Кравец.

"Гоструда "охотится" в первую очередь, на случаи теневой занятости. Даже если проверяющие зафиксируют нарушения трудовых прав или, скажем, что человека незаконно уволили - какие методы давления на работодателя, если даже не нужно платить компенсации на время вынужденного простоя", — говорит Кравец.

Зарплаты для мобилизованных

Важное нововведение - по мобилизованным работникам. До сегодняшнего дня за ними закреплялось прежнее рабочее место и средняя зарплата. Военное содержание шло параллельно.

Формально компенсации по зарплатам должны были идти за счет бюджета, но с начала войны их фактически переложили на предприятия, откуда мобилизовались люди. Из-за этого бизнес нес огромные затраты, — рассказывали в компаниях.

Ведь на некоторых предприятиях доля мобилизованных сотрудников достигает 50-60%. То есть, получается, нужно продолжать выплачивать зарплаты им (плюс налоги государству), а также платить новым сотрудникам, которые подменяют мобилизованным. Получалась двойная зарплатная нагрузка на бизнес.

Теперь же, согласно принятой подправке, работодателей освободили от выплат мобилизованным. Но они должны сохранять за ними рабочие места.

Что касается выплат мобилизованным прежней зарплаты по месту работы, то они могут идти из госбюджета, согласно закону о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей. "Формулировка очень размытая. Понять какие будут выплаты и будут ли они мы сможет только из дополнительных постановлений правительства", — говорит Кравец.

Но не исключено, что выплаты просто перенесут на бюджет (обсуждается также вариант унификации выплат - вместо средней зарплаты мобилизованным будут платить фиксированную ежемесячную компенсацию, фигурирует цифра до 30 тысяч гривен).

Как отметили в Федерации работодателей, в 2014-2015 годах компенсации зарплат мобилизованным шли из бюджета. Но с 2016 года их переложили на работодателей. В итоге начались даже откровенные злоупотребления - в военкоматах людям советовали "устроиться на работу на неделю", чтобы потом получать и зарплату, и денежной обеспечение от Минобороны.

Но, понятно, что до войны мобилизованных было намного меньше, поэтому бизнес тянул выплаты. Сейчас же они предприятиям уже не по карману.

Как еще могут поменять условия труда

На подходе в Раде еще один трудовой проект - №5371, тот самый, который уже раскритиковали международные профсоюзы.

"Он противоречит ряду европейских актов, поэтому его принятие в Украине легким не будет", - говорит Дудин. Тем не менее, работа над этим документом продолжается.

Напомним, одна из "изюминок" этого законопроекта - возможность для предприятий с численностью сотрудников до 250 человек, заключать "специфические" трудовые контракты, на которые не распространяются общие трудовые гарантии КЗоТа.

"Чрезмерная индивидуализация условия трудового договора несет риски дискриминации работников", — сделали вывод в Главном юридическом управлении Рады.

Как отметил Дудин, работодатели могут устанавливать разные зарплаты, режим работы сотрудникам на одинаковых должностях и с одним и тем же объемом работ. Также работодатель, согласно этому проекту, получает право упрощенного разрыва трудовых договоров без согласования с профсоюзами.

Недавно в этом проекте появилась новая правка — работодатель должен обосновать разрыв трудового договора. "Требований к "обоснованию" нет, поэтому обжаловать увольнение вряд ли получится. Но, если в предыдущей редакции проекта при увольнении работодатель должен был хотя бы заплатить компенсацию в размере трех минимальных зарплат, то теперь такие выплаты предусмотрены лишь для тех, кто имеет стаж на данном предприятии не менее года. А если стаж меньше месяца, то заплатят только пол-минималки", — отмечает Дудин.

"По итогу такое ухудшение условий труда для украинцев может попросту спровоцировать новую волну трудовой миграции - все, кто сможет выехать, будут искать возможность устроиться на работу в той же Европе, где за тяжелый труд хотя бы платят больше", - подытожил Кравец.