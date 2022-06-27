На зарплаты украинским военным в месяц уходит 40 миллиардов гривен. Такие даные озвучил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич в интервью "РБК-Украина".

При этом, по словам Завитневича, раньше в эту сумму укладывался годовой зарплатный фонд военных. Глава оборонного комитета также добавил, что денежное довольствие военнослужащих сейчас уменьшать не собираются.

"Хотелось бы увеличивать, но посмотрим, все зависит от общего состояния экономики. Будем проводить консультации с Кабинетом министров и Минфином относительно средств", - сказал он.

Как писала "Страна", Всемирный банк выделит Украине дополнительные $1,5 млрд на зарплаты госслужащим и соцработникам.

Также мы писали, что в Украине снижают зарплаты. Самыми востребованными во время войны профессиями стали строители, работники коммунальных предприятий и сфере торговли.

Тем временем война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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Подробности событий за 26 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".