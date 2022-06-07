В Минздраве напоминают украинским военным о необходимости сделать ревакцинацию от дифтерии и столбняка. Прививку нужно делать раз в 10 лет.

Об этом говорится на странице Центра общественного здоровья.

Медики констатируют, что в связи с войной в Украине наблюдается уменьшение уровня охвата рутинными прививками как детей, так и взрослых.

А для военного заболеть в условиях войны - не лучший расклад.

Чтобы получить плановые прививки внутренним переселенцам, необходимо просто обратиться в ближайшее медицинское учреждение, даже декларацию с новым семейным врачом заключать не нужно.

Прививки, входящие в Национальный календарь, можно получить бесплатно.

Ранее Минздрав показал украинцам, как должен выглядеть международный сертификат о прививке, выданный за границей.

Также медики советуют вакцинироваться за границей, ведь все прививки попадают в паспорт вакцинации.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.