В Украине продолжается вакцинация от COVID-19 во всех регионах, кроме Донбасса. Останавливать прививочную кампанию пока не собираются.

Об этом сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Вакцинация продолжается во всех областях страны, за исключением Донецкой и Луганской. Никаких нормативных, юридических или организационных оснований для ее прекращения нет. Конечно, существенным препятствием для вакцинации становится уменьшение инфраструктуры", - заявил Кузин.

Количество пунктов вакцинации уменьшилось в 3,5 раза, а темпы сделанных прививок упали в два раза. Закрыты тысяча пунктов прививок, расформирована тысяча мобильных бригад и не работают 350 центров вакцинации.

Используются две вакцины - CoronaVac и Pfizer. Вакцин Moderna и AstraZeneca в стране нет, и в ближайшее время использоваться они не будут, так как с запасом хватает первых двух.

Напомним, что в Украине продлили карантин из-за коронавируса до осени.

Хотя в апреле глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял о резком спаде заболеваемости коронавирусом в Украине.

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