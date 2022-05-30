Темпы вакцинации от коронавируса во время войны в Украине упали в два раза
В Украине продолжается вакцинация от COVID-19 во всех регионах, кроме Донбасса. Останавливать прививочную кампанию пока не собираются.
Об этом сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
"Вакцинация продолжается во всех областях страны, за исключением Донецкой и Луганской. Никаких нормативных, юридических или организационных оснований для ее прекращения нет. Конечно, существенным препятствием для вакцинации становится уменьшение инфраструктуры", - заявил Кузин.
Количество пунктов вакцинации уменьшилось в 3,5 раза, а темпы сделанных прививок упали в два раза. Закрыты тысяча пунктов прививок, расформирована тысяча мобильных бригад и не работают 350 центров вакцинации.
Используются две вакцины - CoronaVac и Pfizer. Вакцин Moderna и AstraZeneca в стране нет, и в ближайшее время использоваться они не будут, так как с запасом хватает первых двух.
Напомним, что в Украине продлили карантин из-за коронавируса до осени.
Хотя в апреле глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял о резком спаде заболеваемости коронавирусом в Украине.
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