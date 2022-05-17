В ООН, где ранее заявляли, что война в Украине может вызвать глобальный голод, сообщили, что в мире под угрозой оказались 600 тысяч детей, страдающих от истощения.

Об этом сообщает детский фонд ООН - ЮНИСЕФ.

Такие дети должны получать специальные питательные смеси в регионах, где они хронически недоедают.

Но теперь стоимость этих смесей вырастет в течение полугода как минимум на 16% - из-за общего роста цен на продовольствие, вызванного в том числе войной в Украине, а также другими факторами, например, засухой, а ранее - ковидом.

"То есть этот процесс начался еще до войны в Украине, но она его сильно подстегнула", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Отметим, что вчера генсек Антониу Гуттериш призвал снять с России часть санкций, в обмен на пропуск зерновозов из Украины, запертых в одесском порту.

Также сообщалось, что канцлер Германии Шольц предупредил о риске масштабного голода в результате войны в Украине.

Кроме того, в ООН сообщали, что в портах Украины заблокированы 4,5 млн тонн зерна, это грозит миру продовольственным кризисом.

Вместе с тем, мы писали, что в Индии держится аномальная жара до +60, которая может спровоцировать голод в бедных странах.